Gustavo Posse se distanció de Mauricio Macri y lo comparó con Bolsonaro

El intendente del de San Isidro, Gustavo Posse, señaló este que “no estuve de acuerdo con una parte importante de lo que Macri hizo en el gobierno”, ya que “dejó una herencia que no es buena, pero terminó su mandato”.

En declaraciones realizadas el pasado sábado en CNN Radio. Posse señaló que el ex presidente de la Nación “tiene mucho para aportar y decir, pero no es necesario que vaya dos horas a un programa de TV a almorzar. En la presentación del libro, si no sos médico, tampoco es necesario tener que clasificar la enfermedad. Quizá quiso emplear una metáfora. Terminó disculpándose”, expresó el jefe comunal, en el programa Digamos todo, en alusión a la frase de Macri acerca de que “el covid es una gripe un poco más grave”.

Posse remarcó que “vinculo esto con (el presidente de Brasil) Jair Bolsonaro y esa visión del empresario de que no se tiene que parar, que la enfermedad no es nada. Es cierto que la economía nos contiene a todos. Pero el covid costó vidas. No es una gripe simple. Si decimos eso les hacemos daño a nuestros conciudadanos. Hay que tomarla con seriedad”.

Respecto al armado de listas para las próximas elecciones, Posse expuso que “Llevamos adelante una lista para que haya una alternativa que sea de la Provincia de Buenos Aires. El chiste de tener dirigentes de la Ciudad ya está gastado. Si tuvieran éxito uno iría dos años a la Capital Federal, pero la verdad es que siempre han sido gobiernos decadentes”.

Además detalló que “El concepto es que se debe tener amor por el lugar y la mirada de que el AMBA es foco de atracción de compatriotas y de gente de países limítrofes en busca de vivienda y de trabajo, que no hay. Debe haber polos de desarrollo donde atraer a las nuevas familias. La megaciudad y la miseria de cemento tiene que tener un final”.

Por último aseguró “Ahora hay un gobernador y nos desentendemos en pandemia porque hay autonomías que no son comprendidas. Hablar de las autonomías con alguien de la Ciudad de Buenos Aires es como hablar con un ruso en nuestro idioma. Y basta con que solo puede haber candidatos del PRO. Ya fueron gobierno y la gente decidió que no siguiesen. Integramos Juntos por el Cambio desde los congresos. Va a haber candidatos radicales”.