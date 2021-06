Tigre: Familiares Franco Cardozo organizan una nueva movilización en pedido de justicia

Cabe recordar que Gianfranco Cardozo falleció tras ser detenido por el COT. Los familiares que acusan a las fuerzas de seguridad de “golpearlo brutalmente” organizan una nueva movilización para el miércoles a las 17hs desde 202 y panamericana.

Franco Cardozo de 25 años, padre de un niño de 8 años, fue detenido el viernes 28 por la noche por personal del COT y la Policía Bonaerense a media cuadra de la casa de su novia. Según fuentes consultadas, Franco Cardozo, fue en la madrugada del sábado a la casa de su pareja y allí comenzó a violentarse hasta arrojarle piedrazos a la vivienda de la mujer. Ante la situación, se realizó la denuncia que hizo que al lugar arribaran agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) y de la policía.

Fuentes policiales informaron en su momento que Cardozo se encontraba “en un estado de exacerbación por un exceso de consumo de estupefacientes” y, por este motivo, “debió ser reducido por personal de las fuerzas” para poder detenerlo y aseguran que el fallecimiento se debió a un paro cardiorrespiratorio, producto de un exceso de consumo de estupefacientes.

No obstante, su familia sostiene que hubo abuso policial en el procedimiento, y basan su denuncia en un video que se viralizó pocas horas después donde se escuchan los gritos de Cardozo donde puede escucharse “¿porque me pegan, porque no tengo barbijo?”. Posteriormente, lo cargan en un patrullero. Minutos después de la detención de Cardozo, llegó una ambulancia a la Comisaría Nº 3 de Don Torcuato que trasladó el cuerpo sin vida del joven.

“A Franco se lo llevaron vivo y horas más tarde lo entregaron muerto” se queja la familia, por lo que el pasado viernes 4 de junio se realizó en la plaza Estrada de Don Torcuato una reunión convocada por familiares y amigos de Gianfranco Fleitas Cardozo, junto a organizaciones políticas y sociales para organizar la “exigencia de justicia por su asesinato en manos del COT y la policía bonaerense”.

Allí se resolvió convocar a una nueva movilización el día miércoles 9 a las 17hs en 202 y panamericana.

Soledad Yapura, referente del Nuevo MAS en zona norte que acompaña las marchas en reclamo de justicia, expresó “el día miércoles 2 de junio, participamos de la movilización junto a más de 300 personas convocada por familiares y amigos exigiendo justicia por Franco. La concentración comenzó a las 17hs en el cruce de 202 y Panamericana, se marchó hacía la comisaría y se finalizó en la fiscalía de Don Torcuato. La bronca en la movilización se expresaba al grito de yo sabía, yo sabía que a Franco lo mató la policía, canción que acompañó la movilización de principio a fin. Al llegar a metros de la fiscalía, se encontró la calle vallada y un cordón policial”,

La novia de Franco durante el cierre de la manifestación comentó “El pedía por favor que no le peguen y le seguían pegando. Decían que hubo violencia de género, y aclaro que no lo fue y si fuera así, tampoco tendrían que haber hecho lo que hicieron con él, es un desastre”.

Por su parte, la madre dijo “No puede ser que levantan un chico de la calle y lo entregan muerto. No voy a descansar a que estén presos todos los que estaban la noche en la cual mi hijo cayó detenido (…) Pido justicia, que paguen lo que le hicieron a Franco, eran diez contra uno, quiero que vayan todos presos, solo pido justicia”.

Por último, Soledad Yapura agregó que “el nuevo MAS y la agrupación juvenil ¡Ya Basta! queremos manifestar activamente nuestro apoyo a los familiares y amigos de Franco en la lucha por justicia. Es fundamental seguir organizados y en las calles para lograr que se esclarezca el caso y nos sumamos a la convocatoria de la próxima movilización el miércoles 9 de junio a las 17hs en panamericana y 202 para exigir justicia y cárcel a los 11 efectivos policiales que mataron a Franco".