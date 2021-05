San Isidro: taller online gratuito “el cuidador y el Alzheimer”

El Municipio organiza reuniones virtuales para familiares que suelen ser los cuidadores y segundas víctimas de esta enfermedad que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento. El próximo encuentro será mañana martes 18 de mayo a las 18:00.

El Municipio de San Isidro organiza un taller online gratuito para cuidadores de personas con Alzheimer. Será mañana martes 18 de mayo, a las 18:00. Para participar hay que solicitar el link de acceso vía mail a alzheimersanisidro@gmail.com

La enfermedad, descripta por primera vez por el neurólogo alemán Alois Alzheimer en 1907, “es una de las más discapacitantes que hace a las personas totalmente dependientes en sus actividades básicas de vida diaria como trasladarse, alimentarse o vestirse. Lamentablemente, los cuidadores pueden ser la segunda víctima o la víctima escondida al sufrir estrés, depresión o hasta incluso infartos”, explicó Alberto Mauriño, médico neurólogo del Hospital Central al frente del taller.

“El taller ayuda a que los familiares comprendan bien de qué se trata la enfermedad, síntomas y tratamiento. También a que pongan en práctica diferentes actitudes y comportamientos que los ayudarán a aceptar y convivir con el Alzheimer. Si los cuidadores se informan y aprenden a manejar la enfermedad, previenen su propio deterioro físico”, enfatizó la psicóloga social, Lic. Liliana Bovazzi, quien coordina el taller.

Olvidar dónde quedó un objeto o el nombre de algún ser querido forma parte de lo que los especialistas llaman “queja subjetiva de la memoria” y suelen ser síntomas que llevan a la consulta.

“La enfermedad empieza a producirse en el cerebro entre 15 y 20 años antes de que aparezca el primer síntoma, sin embargo, la persona tiene un desenvolvimiento de su vida cotidiana normal”, sostuvo Mauriño.

Testimonios de personas que participan del taller

“El taller de Alzheimer me ayudó a comprender a mi padre” (María Antonelli).

“Este taller es muy importante para entender la patología y tener más paciencia. Descargás la mochila y te vas liviana. Se los recomiendo a todas las personas que tienen algún familiar o amigo con alzheimer” (Silvia Ruarte).

“Gracias al taller me anticipé a distintas etapas y me ayudó a no angustiarme tanto cuando sucedían problemáticas. Nos da más seguridad y confianza. El neurólogo Mauriño es una eminencia, nos brinda todo tipo de ayuda y nos cuenta los últimos avances en la enfermedad” (Cintia Carrosino).

“Si bien me costó decidirme para venir, cuando lo hice aprendí a no olvidarme de mí. Se genera un lindo vínculo con los participantes, hasta tenemos un grupo de WhatsApp en el que nos apoyamos, nos pasamos información e incluso nos saluda.