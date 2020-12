Julio Zamora acompañó a Alberto Fernández en la inauguración de la planta de pintura de Volkswagen en Pacheco

El intendente de Tigre y el Presidente de la Nación participaron de la presentación del nuevo espacio de la automotriz alemana, innovador en tecnología y cuidado ambiental. La obra forma parte de un plan de inversión de U$S 650 millones, que incluye plantas de carrocerías y de montaje y un nuevo sistema de interplantas.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañó al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la inauguración de la nueva planta de pintura de la empresa Volkswagen en la localidad de General Pacheco. Ver video

En el último año, Volkswagen realizó una inversión de U$S 650 millones para fabricar en su planta de General Pacheco el nuevo SUV basado en la plataforma MQB. Entre las obras de adaptación se incluyen también las plantas de carrocerías y de montaje y el nuevo sistema interplantas. Además, en noviembre de 2018 se realizó una importante inversión para la planta de pintura, de 25.000 m2 en cuatro niveles con capacidad de pintar los modelos Taos y Amarok.

Actualmente, en dicha planta se fabrica exclusivamente la pick up Amarok en varias versiones, con una capacidad de 19 vehículos por hora, con un grado de automatización del 30% ocupando una superficie total de alrededor de 710 mil m².

La nueva planta de pintura de la automotriz alemana es modelo en el país en cuanto a tecnología y mejoras ambientales. Utiliza pintura a base agua y un sistema de limpieza por aire, que implica grandes ventajas ecológicas al utilizar menos energía, reutilizar el aire y emitir una cantidad de particulado muy bajo a la atmósfera.

El CEO y presidente de Volkswagen Latinoamérica, Pablo Di Si, sostuvo: “Es un orgullo enorme poder participar de este lanzamiento. Ha sido un proceso largo, pero unidos con los trabajadores, los sindicatos y la familia Volkswagen lo conseguimos. Se ha hecho un gran trabajo junto a los Estados nacional y municipal, trabajando de forma unida con el objetivo de que la empresa salga más adelante, con más empleo, capacitación y más proveedores”.

Por su parte, el Presidente Alberto Fernández sostuvo que "Volkswagen es un ejemplo de las empresas que apuestan por el crecimiento del país. El 70% de la producción de su nueva camioneta se va a exportar y esos serán dólares que entran a la Argentina. Y en esta nueva planta veo tres puntos positivos. Es una inversión para la industria argentina, que significa más trabajo y además respeta el ecosistema con procedimientos innovadores".

Y agregó: "No nos hemos dado cuenta lo que hicimos como sociedad en la pandemia; el miedo nos unió. Lo mismo ocurrió en esta empresa, que atravesaba un momento muy complejo, pero gracias al acuerdo entre los responsables de la firma con los sindicatos y trabajadores, pudieron salir adelante. Tenemos que pensar en la importancia de la unidad ya no frente a un virus, sino ante el desafío de crecer, desarrollarse, invertir y dar trabajo. Tenemos que ver cómo potenciar los puntos de acuerdo y no los puntos de diferencia. La unidad debe servirnos para hacernos crecer y el Estado debe sumarse a esa unidad para construir el país que queremos".

En tanto, el intendente Julio Zamora indicó: “Estoy orgulloso de acompañar al Presidente Alberto Fernández en un hecho muy importante para la industria automotriz –emblemática en el distrito- y para toda la comunidad de Tigre. Esta planta representa una inversión de millones de dólares, con mejores en las condiciones de trabajo y diseñada para cuidar el medio ambiente. Seguiremos trabajando juntos, Estados nacional y municipal, para que las inversiones sigan llegando. Es muy importante apostar al desarrollo económico y en eso estamos comprometidos todos los argentinos”.

Participaron del encuentro: el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el ministro de Transporte, Mario Meoni; el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; el CEO y presidente de Volkswagen group Argentina, Tomás Owsianski; el secretario general adjunto de SMATA; Mario Manrique y el embajador de la República federal de Alemania en Argentina, Ulrich Sante.

Acompañaron al intendente Julio Zamora: los concejales Gisela Zamora, Rodrigo Molinos, Daniel Gambino, Gladys Pollán, Javier Parbst y Lucas Gianella; el secretario General y de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde y el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla.

Video de la presentación en Volkswagen