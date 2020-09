Cafiero aseguró que la columna de Macri "parece una monografía descargada del Rincón del Vago"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró hoy que la columna publicada por el ex presidente Mauricio Macri parece una monografía descargada del Rincón del Vago y consideró que el ex mandatario es un irresponsable.

"La carta de Macri sorprendió a propios y ajenos. Era un compendio valorativo que no son parte de la agenda de hoy. Parecía una monografía descargada del Rincón del Vago que un documento o una reflexión de un ex presidente. Realmente no aporta nada", sostuvo Cafiero.

En declaraciones radiales, señaló que el líder del PRO "no tiene autocrítica" y "sorprende que no haya ideas ni aportes en el momento en que Argentina está luchando contra una pandemia".

"Mientras los argentinos luchamos, él viaja por el mundo", sentenció el funcionario nacional, que también remarcó que "Macri habla de libertad de prensa", pero "su gobierno está acusado de usar agentes de inteligencia para espiar a periodistas".

"Es de mucha irresponsabilidad lo que hace el ex presidente", consideró el titular de ministros.

En tanto, aseguró que el gobierno del presidente Alberto Fernández no busca profundizar la grieta política y expresó: "Por el agujero de la grieta se fueron las oportunidades de los argentinos y argentinas para nosotros eso no es una opción política para nada".

"Buscamos resolver inequidades. Evidentemente, cuando uno hace eso choca contra intereses. pero eso no es buscar la grieta, sino suturar las desigualdades", consideró el jefe de Gabinete.

A la vez, indicó: "Nosotros no declamamos un diálogo democrático, lo practicamos".

"Hay otros que solo lo declaman. Hay un sector de la oposición que reclama por la República y la democracia bloqueando el funcionamiento del Congreso. Es ridículo", sostuvo Cafiero.

Este domingo, el ex presidente Macri aseguró que el gobierno de Alberto Fernández "atenta contra las bases éticas y económicas de una sociedad que aspira a ser libre" y consideró que las autoridades del Poder Ejecutivo "vienen desplegando una serie de medidas que consisten en el ataque sistemático y permanente" a la Constitución.

"Las autoridades al frente del Poder Ejecutivo Nacional vienen desplegando una serie de medidas que consisten en el ataque sistemático y permanente a nuestra Constitución", indicó Macri en una columna escrita para el diario La Nación.