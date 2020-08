María Eugenia Vidal en la Mesa Educativa Provincial de Juntos por el Cambio

Este sábado, con más de mil asistentes, la ex Gobernadora María Eugenia Vidal participó del encuentro educativo junto a los Diputados Nacionales María Lujan Rey e Ignacio Torres, el Diputado bonaerense Sergio Siciliano, el Senador Juan pablo Allan, el legislador porteño Gonzalo Straface.

María Eugenia Vidal se refirió a la actualidad de la provincia: “La pandemia nos trae incertidumbre, ya que no sabemos cuándo va a ser el pico. Nuestros intendentes y gobernadores están haciendo una tarea increíble al fortalecer el sistema sanitario. Cuando preguntan: ¿Qué hubiese hecho María Eugenia Vidal? yo les respondo… lo mismo que están haciendo nuestros gobernantes.”

“La crisis económica es consecuencia de las dificultades que traía el país más allá de la pandemia. Muchos argentinos se van a convertir en nuevos pobres y la pandemia aceleró los problemas sociales. Sin educación los chicos van a tener menos capacidades, sin la escuela los chicos están a la deriva”.

La ex gobernadora se expresó sobre la inseguridad: “Con más desempleo hay más delitos. Durante los 4 años en los que nos tocó gobernar la tasa de homicidios bajo un 30 % y un 50 % los secuestros. Nuestra pelea contra el narcotráfico fue clara ya que enferma a nuestros hijos. Al pelear contra el narcotráfico se combaten otros delitos como: la trata de personas, el secuestro, las peleas entre bandas y el robo para consumo. Con respecto a la reforma policial, muchos de los policías que fueron separados ahora están de nuevo en la fuerza. No estamos de acuerdo con la liberación de presos”.

También habló sobre el oficialismo y el papel de la oposición: “Hoy en el país hay dos fuerzas políticas que pueden gobernar: una es Juntos por el Cambio y la otra es el Frente de Todos. La oposición somos nosotros, no hay terceras vías, y esto nos llena de orgullo. Juntos por el Cambio, en contra de todos los pronósticos, está unido. Estuvimos unidos como gobierno y ahora como oposición. Esto es una responsabilidad, tenemos que convivir en la diversidad ya que tenemos electorados diferentes. Es cómodo decir a todo que no y es cómodo decir a todo que sí. Lo difícil y desafiante es saber cuándo decir que no y cuándo decir que sí. Nuestros valores son la justica y la educación. El pensamiento crítico nos da la libertad y la libertad es una condición necesaria para el progreso”.

“Con el 50 % de los votos podés ganar una elección, pero no se puede gobernar, hay que sentarse con los representantes de los que no te votaron. Cuando perdés una elección tenés que escuchar el mensaje, no puede haber soberbia. Yo creo en refundarnos” (…) la pandemia nos obliga a reformular el sistema sanitario. La pandemia expone fortalezas y debilidades. Hoy se puede observar cómo en 119 municipios bonaerenses hay ambulancias que asisten y dan respuestas rápidas a los enfermos. Ahora hay muchísimas guardias puestas en valor por nuestra gestión, no como en el 2015”, destacó

“El desafío de la educación pública es recuperar los aprendizajes no alcanzados e ir a buscar a los chicos que se fueron. Esta es una responsabilidad de todos y lo tenemos que hacer porque realmente nos importa. Yo los convoco a no bajar los brazos porque yo no los bajo. Podemos hacer cosas por el otro desde cualquier lugar. Debemos ser protagonistas de la salida de la crisis, no solo espectadores” concluyó la ex gobernadora.

El Consejero Escolar de Tigre Mariano Visoso sostuvo que: “las mesas educativas son un ámbito donde se plantean los diferentes problemas educativos de la Provincia de Buenos Aires. Nuestros diputados, senadores y concejales toman la problemática y buscan la solución en las diferentes legislaturas. Es una herramienta de suma importancia para nuestra gestión diaria. Hoy volvimos a escuchar a María Eugenia Vidal, quien nos pidió seguir trabajando con las comunidades educativas y mantenernos juntos. La pos pandemia va a ser muy difícil para los bonaerenses y debemos ser los protagonistas de la salida de esta crisis. En Tigre los nueve concejales, los cuatro consejeros escolares y los demás integrantes de Juntos por el Cambio trabajamos todos los días para ayudar a nuestros vecinos”.