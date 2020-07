27.07.2020 - 13:20

Piden a los intendentes cumplir las normas y “no forzar actividades” no habilitadas El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, pidió hoy a los intendentes del distrito "cumplir las normas" en torno al aislamiento social por la pandemia de coronavirus y "no forzar actividades" que el gobierno provincial no haya autorizado.