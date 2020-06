Juan Andreotti acompañó a los Bomberos de San Fernando en su día

El Municipio junto a los Bomberos Voluntarios de San Fernando realizaron una austera actividad en el marco de la cuarentena obligatoria para conmemorar el Día del Bombero Voluntario, que se celebra cada 2 de junio, en homenaje a la creación del primer cuartel del país gracias a un grupo de vecinos del barrio de La Boca que crearon el cuerpo para combatir siniestros y atender emergencias.

El Intendente de San Fernando, Juan Andreotti, acompañado por el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, expresó: “Es un aniversario atípico y vinimos a acompañar a quienes la pandemia no los detiene, porque los incendios y los problemas en la ciudad siguen su curso. Por suerte, nuestros Bomberos siempre están bien preparados, listos y son solidarios”.

El Intendente destaco además que “por lo que viene para el país, necesitamos la solidaridad de todos, y el mejor ejemplo es el de los Bomberos que siempre lo han sido, héroes que están para dar una mano. Hoy necesitamos replicar estos valores, porque se vienen momentos difíciles de mucha desigualdad, y se requiere un Estado fuerte cerca de los vecinos”.

“Además de celebrar el día del Bombero, se eligieron abanderadas mujeres por primera vez en 124 años de la institución; con la inauguración del nuevo cuartel, pudieron incorporarse porque antes no tenían condiciones de lugar ni vestuarios. No sólo tener el mejor cuartel de la provincia sirvió para dar mejores instalaciones, sino también para tener un cuerpo femenino que trabaja con mucho esfuerzo en el distrito, y hoy hacemos un reconocimiento a su trabajo, que nos pone muy contentos por este logro y es un orgullo para todos”, concluyó el Jefe Comunal.

En tanto, Héctor Smoje, Presidente de la Sociedad Bomberos Voluntarios de San Fernando, agregó: “Es muy atípica la celebración, porque no estamos ajenos a esta pandemia que afecta a todo el mundo, no sólo al país, y no podemos ser la excepción. Agradezco al Intendente Juan Andreotti y al Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, por su acompañamiento permanente, y al personal de Bomberos que hoy ha cambiado los abanderados, felicitándolos por los logros obtenidos”.

Y agregó: “En 124 años, como nunca habíamos tenido Brigada Femenina, es digno de destacar, porque se han ganado un lugar en la formación entre tantos hombres. Somos 120 miembros en total, y ahora ha terminado en diciembre una camada nueva con 5 mujeres. Como dijo la Diputada Nacional Alicia Aparicio, las mujeres van ganando protagonismo en Bomberos”.

La abanderada Karen Siegfried expresó: “La verdad, desde que ayer nos enteramos que iba a ser el cambio de banderas, siento una emoción tremenda, un orgullo y una responsabilidad muy grande, no sólo porque es la Bandera argentina, sino porque vamos a representar al Municipio en todos lados. Es una alegría enorme después de 124 años. Ingresamos en 2018, hace casi dos años que estoy, pero como fui Bombera en otros cuarteles, a la mayoría los conocía. Mi camada es un grupo reducido, pero muy unido”.

Y Noemí Villarruel, Bombera de San Fernando de la primera camada femenina, dijo muy emocionada: “Fui elegida segunda escolta de la Bandera nacional. Es un orgullo tremendo, una felicidad que no se puede explicar, ayer recibí la noticia. Es mucho esfuerzo el que una hace, y que te lo reconozcan es un mimo al alma, que empuja a seguir esforzándote”.