Segundo Cernadas reclamó a Kicillof una cuarentena inteligente

“Tenemos que mejorar la cuarentena y hacerla sostenible. Si no lo hacemos vamos a destruir una herramienta que nos costó mucho esfuerzo a todos” dijo Segundo Cernadas antes de agregar que “nos preocupa que quienes reclaman una cuarentena inteligente con protocolos para no porpagar el virus, son amenazados por el Estado. Tenemos que quedarnos en casa por el miedo a contagiarnos o contagiar a un vecino y no por el miedo a que la policia nos meta presos por expresar una propuesta distinta a la del gobierno”.El Concejal de Tigre destacó que "La idea es simple, Se trata que el gobernador Kicillof apruebe los portocolos que ya fueron enviados y no haga diferencias entre municipios. En algunos casos ciudades de las mismas caracteríticas pueden tener la misma actividad permitida en una y prohibida en otra".“Es una locura que en un supermercado se puedan vender muebles o pantalones y que lo mismo no se pueda hacer en un pequeño comercio con las mismas reglas de higiene” asegura Cernadas. Pero además, argumenta, “los grandes supermercados estan vendiendo productos que habitualmente los vecinos compran en pequeños locales y eso los está condenando a muerte. Además el municipio le cobra la tasa municipal a negocios que los obligaron a cerrar”El referente de Juntos por el Cambio en Tigre se mostró preocupado: “Hay miles de victimas adicionales a las que contraen la enfermedad. Hay mucha angustia entre quienes no pueden generar ingresos, estan cerrando para siempre comercios históricos y hasta algunos vecinos venden cosas de su casa”.“Hace días que le vengo avisando al gobierno que algo hay que hacer porque los que laburan no aguantan mucho más y, asi como apoyamos las medidas del gobierno desde un primer momento, ahora es necesario que escuchen a la oposición para mejorar lo que están haciendo” dijo Cernadas.Cernadas aseguró: “Estamos en una encrucijada muy dificil. Parece que cada vez más se avanza sobre la libertad para salvar vidas y justamente es la libertad y la democracia lo que nos garantiza poder vivir con respeto a ley y mejorar la calidad de vida de todos. Sin libertad habrá mas muertos y más víctimas.”