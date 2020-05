Intendentes bonaerenses organizan regiones para ordenar la cuarentena y la actividad económica

"Nos mantenemos en contacto permanente, pero además tenemos diálogo con el presidente Alberto Fernández y sus ministros y con el gobernador Axel Kicillof", explicó a Télam el intendente de Merlo y presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez."Era necesario mantener la cuarentena en el AMBA (Ärea Metropolitana Buenos Aires), que es donde está el 70 u 80 por ciento de la problemática del Covid-19 para tratar de frenar el avance del coronavirus", dijo Menéndez.Como la realidad de los municipios de la provincia de Buenos Aires es muy variada, no solo en lo referido a interior y conurbano sino dentro del conglomerado de comunas que integran el sector aledaño a la Capital Federal, los jefes comunales planifican criterios unificados por regiones."La Provincia tiene ocho regiones, tenemos que trabajar de manera unificada, por eso vamos adoptando medidas y protocolos en común", detalló Menéndez.A través de mensajes de WhatsApp, los intendentes de todos los puntos del conurbano están planeando cómo seguir en esta nueva etapa de cuarentena, poniendo en marcha industrias, empresas y algunos comercios sin recargar el transporte público."Los últimos en poder comenzar a trabajar van a ser los comercios 'de vidrieras' como las zapaterías o tiendas de ropa", sostuvo el intendente de Merlo, quien agregó "que estamos estudiando si se puede encontrar un mecanismo para que puedan abrir por ejemplo las peluquerías".En tanto, el intendente de Hurlingham, Juan "Juanchi" Zabaleta, dijo a Télam que pidió "la apertura de 47 pymes vinculadas a provisión de corralones, pinturas, ladrillos, fábrica de caños y cables de electricidad. El 90 por ciento de los trabajadores viven en el distrito, no se va a recargar el transporte público"."Como parte del protocolo que tienen que cumplir para funcionar, las empresas se van a encargar de organizar el traslado de sus operarios utilizando combis o micros si fuera necesario", sostuvo Zabaleta, quien comanda uno de los municipios más poderosos de la zona oeste.Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, señaló a esta agencia que "estamos adoptando parámetros comunes, similares"."Puntualmente en Esteban Echeverría seguimos la estadística que da cuenta de cuál es la tasa de contagio y el 'factor R' que es el que marca el nivel de contagio", explicó."En este momento el 'Factor R', que marca la multiplicación epidemiológica en mi distrito está en 1,2; para poder empezar a abrir algunos sectores de la economía necesitaríamos que ese registro esté en 1", dijo Gray, cuyo municipio integra la zona sur del conurbano.Ariel Sujarchuk, el intendente de Escobar (zona norte), dijo que "el sábado hicimos fuertes controles para verificar que se cumpla con el aislamiento social obligatorio y mañana vamos a repetirlos"."Mañana comienza a trabajar una tanda de las empresas que el gobierno provincial eximió del aislamiento y de manera paulatina vamos a ir agregando otras", sostuvo Sujarchuk, quien no descartó que la medida se extienda a algunos comercios del distrito.Los intendentes coincidieron en señalar que "el desafío es contener la expansión del virus en los barrios más carenciados".