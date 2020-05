El Municipio de San Isidro ya vacunó contra la gripe a más de 2.500 adultos mayores, a través de la campaña de vacunación que implementó en centros de jubilados y lugares para la tercera edad de todas las localidades del distrito.También dispuso vacunación domiciliaria para los mayores de 85 años o personas con dificultades motrices. Para estos casos, según explicaron desde la Dirección de la Tercera Edad, quienes deban vacunarse tienen que llamar al 4580-3122/23, y el Municipio enviará personal sanitario a los domicilios particulares.“Sabemos de la importancia que significa siempre vacunar contra la gripe a los adultos mayores, y más en la situación excepcional que estamos viviendo, por eso estamos disponiendo todos nuestros recursos para facilitar esto”, afirmó Antonio De Pascua, director de Tercera Edad de San Isidro.Luego de vacunarse en el Centro de Jubilados N° 35 de Martínez, Olga Vega remarcó: “Aproveché la oportunidad de que estaban vacunando cerca de casa y no dudé en venir. Me parece perfecto que nos acerquen las vacunas y está todo organizado de manera ordenada”.“Muy bien, todo rápido, ordenado, respetando el distanciamiento social. Me parece bárbaro que lleven la vacunación a todos lados y descentralicen la cuestión”, concluyó Fabiana Chini, de Martínez.Para más información o pedidos para vacunación domiciliaria hay que llamar al: 4580-3122/23, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00.