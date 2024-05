Soledad Pastorutti Deslumbró en Dubái al Presentar su Plataforma Digital “Sole as One” en un Evento Internacional

Soledad Pastorutti se destacó en Dubái al lanzar su plataforma digital “Sole as One” en el evento “The World as One” de Gennius XYZ. La cantautora ofreció un impresionante espectáculo en el rooftop de THE LANA, acompañada por ejecutivos clave de la industria tecnológica y empresarios internacionales.

La talentosa cantautora argentina, Soledad Pastorutti, ha causado sensación en la ciudad de Dubái al presentar su innovadora plataforma digital 'Sole as One' durante el evento 'The World as One', organizado por Gennius XYZ. El evento tuvo lugar el pasado jueves 9 de mayo y contó con la presencia de una selecta audiencia internacional.

Soledad fue invitada como invitada especial en este evento de gran envergadura, donde se realizó la presentación oficial de la empresa 'Gennius Global Hub' de Dubái, y se lanzó oficialmente 'Imagine as One', respaldado por Seed Group y la Oficina Privada del Jeque Saeed Bin Ahmed Al Maktoum.

El espectacular show de Soledad tuvo lugar en el rooftop de THE LANA, parte de la prestigiosa cadena Dorchester Collection, con el majestuoso Burj Khalifa de fondo. Ante una audiencia compuesta por 120 ejecutivos clave de la industria de la tecnología financiera, empresarios de todo el mundo y funcionarios del reino, la cantautora ofreció un espectáculo inolvidable.

Durante su presentación, Soledad interpretó tres canciones icónicas: "Imagine", "El día que me quieras" y "Brindis". La primera, cantada en inglés, fue especialmente significativa ya que inspiró el lanzamiento de la plataforma 'Imagine as One', basada en la idea de la unidad del mundo como uno solo. "El día que me quieras", una canción inmortalizada por Gardel, resonó profundamente en el corazón del público, mientras que "Brindis", una de las canciones más reconocidas de Soledad a nivel mundial, fue presentada en una emotiva versión en francés.

La presentación de Soledad en Dubái no pasó desapercibida, siendo destacada en la portada del prestigioso periódico de Emiratos Árabes, GULF News. La publicación elogió la performance de Soledad y la definió como “el alma de Argentina”, reconociendo su talento y su capacidad para cautivar a audiencias de todo el mundo.

Además de su impresionante actuación, Soledad expresó su entusiasmo por este proyecto, destacando que 'Sole as One' es mucho más que música, siendo una plataforma para el intercambio cultural y la innovación tecnológica. Como embajadora de este movimiento, Soledad demuestra una vez más su capacidad para unir a las personas a través de la música y la tecnología avanzada.

Con su presentación en Dubái, Soledad Pastorutti marca un hito en su carrera artística, abriendo camino en un nuevo continente y llevando su música y su mensaje a audiencias internacionales.