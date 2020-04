Elaboran un protocolo para circular en micros, lanchas, autos, camiones y taxis

Entre las exigencias se destaca el uso obligatorio de tapabocas, mantener la distancia de un metro entre personas, circular con las ventanillas abiertas y el uso de alcohol y el lavado de mano tras cada viaje.Para circular por transporte público terrestre se estipula que es obligatorio el uso de tapaboca y nariz; mantener la distancia interpersonal de al menos un metro, llevar documentación personal y permiso para circular.También se debe portar la solución desinfectante de manera visible y colocarse en el ascenso y descenso de la unidad.Para circular por transporte público fluvial, se estipula lo mismo que en el caso anterior y además se establece que "la embarcación no debe superar el 60% de ocupación de los asientos destinados a los pasajeros".Quienes conducen transportes de carga deben llevar tapabocas, permiso para circular vigente y se les ordena "no bajar del vehìculo al menos que sea indispensable ,y en ese caso, evitar contacto físico" con otras personas.Se les recomienda "lavarse las manos entre cada viaje y tener la solución desinfectante de manera visible y colocarse luego de manipular dinero, cargas o papeles".En taxis y remises sólo se podrán trasladar dos personas como máximo, incluido el conductor, manteniendo el distanciamiento preventivo.El pasajero debe viajar en diagonal al conductos y circular con las ventanillas abiertas.A los trabajadores de servicios de delivery se les recomienda "mantener la higiene del repartidor, uniformes y caja; hacer las entregas con paquete sellado y priorizando a los destinatarios mayores de 65 años; evitar paradas intermedias y hacer limpieza de manos entre cada viaje y después de manipular dinero o sobre".Para quienes viajan en vehículos particulares se les recomienda "mantener la higiene estricta en el interior del vehículo; limpiar el volante con desinfectantes frecuentemente, circular con la ventanillas abiertas y, de no ser posible, con el equipo de aire acondicionado en ventilación y tener documentación personal y vehicular a mano e higienizada".A quienes utilicen motovehiculo se les recomienda circular de a una persona; utilizar casco cerrado y desinfectar el manillar de la moto".