La tarjeta Soy Tigre anunció descuentos exclusivos en farmacias

A través de la tarjeta “Soy Tigre” del Municipio, los vecinos pueden acceder a descuentos de hasta 60% en las siguientes farmacias de todo el partido:• Farmacia Agnes (El Talar). 10% a 60% en medicamentos seleccionados y 20% productos AVENE. Todos los medios de pago. Todos los días.• Zona Vital (Rincón de Milberg – Don Torcuato). 30% medicamentos genéricos venta particular / 20% medicamentos éticos venta particular / 15% venta libre / 2x1 productos seleccionados de perfumería / 15% perfumería / 15% fragancias importadas. Todos los medios de pago. Lunes a sábado.• Farmacia Calderón (Don Torcuato). Hasta 20% de descuento. Sólo efectivo. Miércoles.• Farmacia Gasparín (Gral. Pacheco). Hasta 20% de descuento. Todos los medios de pago. Lunes a sábado.• Farmacia Jankowicz (Gral. Pacheco). 20% en medicamentos para particulares sin cobertura. Sólo efectivo o tarjeta de débito.• La Farma Don Torcuato. -20% en medicamentos sólo particulares / 20% en leche maternizada / 25% en rehabilitación / 10% en perfumería (en productos seleccionados). Todos los medios de pago. Todos los días.• Farmacia del Pueblo (Tigre centro). 20% en medicamentos venta bajo receta para particulares sin cobertura social / 10% en medicamentos de venta libre / 2x1 en perfumería (en productos seleccionados). Sólo efectivo. Lunes a sábado.• Farmacia Pacheco (Gral. Pacheco). 20% de descuento o 10 cuotas sin interés. Todos los medios de pago. Miércoles.• Farmacia Pacheco Express (Gral. Pacheco). 20% de descuento o 10 cuotas sin interés. Todos los medios de pago. Miércoles.• Farmacia Pacheco Norte (Gral. Pacheco). 20% de descuento o 10 cuotas sin interés. Todos los medios de pago. Miércoles.• Farma NP (Gral. Pacheco). 20% en línea ISDIN (viernes), 20% línea AVENE (todos los días), 20% línea EXIMIA (todos los días), 15% línea WELEDA (todos los días), 15% leches NUTRILON (todos los días). Efectivo y tarjeta de débito.• Farmacia Castelli (Don Torcuato). 15% en todos los medicamentos y 10% en perfumería. Todos los días. Sólo Efectivo.• Farmacia Vantage (Rincón de Milberg). 15% sobre medicamentos genéricos de venta particular. Sólo efectivo. Martes y jueves.• Farmacia Ipharm (Nordelta). 10% de descuento. Todos los medios de pago. Lunes a jueves.• Farmacia Magrans (Benavídez). 10% de descuento. Todos los medios de pago. Lunes a sábado.• Farmacia Central (Benavídez). 10% en medicamentos venta bajo receta sin cobertura (éticos y genéricos). Sólo efectivo. Todos los días.• Farmacia Molina (Benavídez). 10% en medicamentos venta bajo receta sin cobertura (éticos y genéricos). Sólo efectivo. Todos los días.• Farmacia Marabotto (Tigre centro). 10% en medicamentos venta libre, perfumería y medicamentos bajo receta solo para particulares. Sólo efectivo. Todos los días.Esta herramienta fue diseñada por el Municipio para brindar a la comunidad la posibilidad de bajar los costos diarios en sus compras, y a su vez, fomentar el consumo local en comercios establecidos en nuestro distrito y recuperar la actividad económica en Tigre.La tarjeta Soy Tigre es personal y gratuita y cuenta con beneficios en todo el distrito en diversas categorías como estética, construcción, juguetería, decoración, librería, bazar, motocicletas y electricidad. Puede tramitarse de forma online ingresando a www.soytigre.gob.ar o por teléfono llamando al 0800-122-(TIGRE) 84473 y se envía por correo postal al domicilio del vecino adherido. Los habitantes de Islas deberán retirarla personalmente en la delegación de Islas.