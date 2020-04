Alerta en un hospital de San Martín por 13 trabajadores de la salud contagiados con Coronavirus

El gremio calculó que el número de infectados podría estirarse a 20 contagiados.Kicillof recorrió el centro asistencial junto al intendente de San Martín, Fernando Moreira; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Agustín Simone; el ministro de Salud, Daniel Gollán, y el titular de la Unidad Ejecutora de Articulación Territorial del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Lauro Grande.Posteriormente, el mandatario provincial visitó el Hospital Eva Perón.Fuentes de la gobernación aclararon que Kicillof se encuentra en buen estado de salud, que no tuvo contacto con nadie durante la recorrida que realizó el viernes y que todos los días le toman la fiebre para controlarlo.Por su parte, la organización gremial que representa a 13 mil trabajadores en los 80 hospitales públicos bonaerenses reclamó extremar las medidas de protección para los profesionales de la salud y en ese marco convocaron a la realización de una asamblea en el playón del hospital para este jueves a las 10:30, "con todas las medidas de protección y distanciamiento social necesarias"."Desde el inicio de la cuarentena los representantes gremiales venimos insistiendo en que hay que reforzar sensiblemente los Equipos de Protección Personal (EPP) para el personal sanitario en general y en particular de aquellos/as afectados/as a la atención directa de casos sospechosos o positivos del virus", resaltaron.Según afirmaron, "estas medidas de prevención no son responsabilidad individual ni que las y los trabajadores debemos autogestionar los EPP, porque esto es responsabilidad del Estado provincial".