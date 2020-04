Gustavo Posse reunió a militantes por teleconferencia y pidió que refuercen el trabajo social

“Somos la mano que se tiende para ayudar a todo el que lo necesita”, comenzó el intendente de San Isidro, en lo que fue una idea fuerza que sobrevoló la reunión todo el tiempo.Ocurrió esta mañana desde el búnker de la calle Francia, donde el intendente se mostró acompañado de un puñado de dirigentes políticos y funcionarios de gobierno.Del otro lado, participaron a través de ZOOM unos 200 militantes y amigos, cada uno desde sus casas o desde algunos de los lugares de trabajo.Resonó fuerte, claro e insistente el mensaje de Posse: “Cuando llegue el momento más difícil de esta pandemia, nos va a encontrar organizados, no vamos a tener desbordes, vamos a cuidarnos entre nosotros y cuidar a los otros y vamos a estar a la altura de las circunstancias”.Tras un repaso de las acciones que implementan las áreas de Salud y Acción Social, Posse adelantó que personal de otras áreas va a sumarse para colaborar y reforzar los servicios que se brindan.“Queremos a la política, que es la mejor herramienta para cuidar y solucionar los problemas de la gente; y la política no se ejerce en periodos electorales, se ejerce a diario, y más en estos momentos en los que la gente que mire a su lado debe encontrarnos brindándole la ayuda que necesita.”El intendente de San Isidro intervino con este tipo de mensajes durante los 40 minutos en los que médicos y agentes de acción social detallaron las tareas que realizan, en conjunto con las otras áreas como Espacio Público, Tránsito, Cuidado Comunitario.“Vamos a asegurarnos que no falte nada a los vecinos de los barrios de emergencia, de sus alrededores, y también de aquellos que no requirieron hasta el momento ayuda, pero que ante la crisis pueden necesitar alimentos, medicamentos, asistencia”.Sobrevoló también en la reunión la necesidad de interpelar a los vecinos para explicarles que todo el sistema de salud municipal, la higiene urbana, el patrullaje y las acciones sociales depende de que los vecinos paguen sus tasas de ABL y comercio.“Vamos a rematar las casas de quienes sistemáticamente no han pagado el ABL teniendo viviendas de más de 1 millón de dólares. Y en una segunda etapa haremos lo mismo con quienes se nieguen a pagarlas porque esa actitud nos deja sin recursos para enfrentar esta pandemia”, advirtió Posse.Y concluyó: “Cuenten conmigo, cuenten con mis hijos, porque vamos a estar a la par del trabajo de ustedes y de quienes lo necesiten, cuidando las acciones de humanidad de todos los agentes municipales, militantes y amigos que brindan contención social”.