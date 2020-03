San Isidro ofrece un taller online para combatir el estrés en cuarentena

En tiempos de cuarentena extendida y cuando la ansiedad asoma en muchas casas, el Municipio de San Isidro lanzó un programa online para manejar el estrés.

Se trata de "Estrés Psicosocial. Pandemia Coronavirus 2020" un programa que podrá verse cada lunes, miércoles y viernes a las 19:00 en la plataforma de Facebook del municipio @sanisidro.oficial y en la web oficial https://www.sanisidro.gob.ar/estres-psicosocial

“Lo primero es comprender que la cuarentena obligatoria implica prevención, de esa manera se va a entender que el aislamiento me conviene a mí, a mi familia, y a la sociedad completa. Al comprender voy adherir a esta medida mental y emocionalmente, convirtiéndola de obligatoria a voluntaria", explicó el Dr. Daniel López Rosetti, que dirige el Servicio de Medicina del Estrés y es el responsable de los contenidos que se irán subiendo tres veces por semana a las redes y sitios oficiales del Municipio de San Isidro.

Sobre este programa online, detalló: "La modalidad de videos por streaming en forma regular va a ayudar a disminuir el estrés psicosocial, que es el que cruza transversalmente a toda la sociedad en su conjunto como puede pasar en una guerra, una crisis económica, desastres naturales, tsunamis, terremotos o incendios".

También contó que el programa se dividirá en dos partes: por un lado se dará información sobre el COVID-19 de forma simple, sencilla y accesible para que se pueda trasladar en conductas razonables que ayudarán a disminuir el nivel de estrés. Por otro lado, se brindarán herramientas para manejar ese sufrimiento como la incorporación de rutinas, la vivencia del tiempo presente, la actividad física que se puede hacer en casa, el apoyo social, y la comunicación, que servirán para organizar la vida y disminuir el estrés subjetivo percibido.

La cuarentena obligatoria y las medidas precautorias de aislamiento impusieron un concepto que suena nuevo: el aislamiento social. "Yo siento que no controlo mi vida, mi nivel de estrés es alto y viceversa. Entonces debo aumentar mi sensación subjetiva de control de mi vida. Esto es un manejo de libertades posibles, si bien es cierto que no puedo circular, pero puedo hacer un montón de cosas en casa”, señaló López Rosetti.

En ese sentido, ahondó: “Administro mi día con rutinas diferentes, lo no quiere decir que todos los días sean sábados o domingos o lunes. Los debo planificar, levantándome a un horario determinado, sacándome el pijama, cambiándome de ropa, que no sea todo igual. Y hacer lo que no venia haciendo como ordenar cosas en casa, escribir, leer, comunicarme con quien quiero".

Además, el especialista dejó en claro que el aislamiento sanitario no es lo mismo que estar asilado. "Es el concepto central, el aislamiento físico no implica estar aislado emocional o afectivamente. Se puede decir constantemente a una persona que se la quiere, incluso más veces por día que antes por medio de WhatsApp, por lo que se tiene menos aislamiento afectivo".

En el caso de los adultos mayores, que son el mayor grupo de riesgo del nuevo virus, indicó: "Es importante tener un buen diálogo, que un hijo o un nieto lo llame. No es indispensable tener un contacto físico para tener una llegada emocional. Sino que hay que desarrollar con inteligencia emocional los distintos recursos para comunicarse afectivamente, sabiendo que es por un tiempo determinado".

Aquellas personas interesadas en participar en este programa lo podrán hacer tres veces por semana ingresando a la página del municipio https://www.sanisidro.gob.ar/estres-psicosocial, donde se transmitirán los videos para que puedan ser implementados.