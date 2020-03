San Fernando controló precios y clausuró comercios

El Municipio de San Fernando organizó equipos compuestos por Orden Urbano, distintas áreas de Gobierno y Economía para controlar el cumplimiento del Programa Nacional Precios Máximos que fija los valores de determinados artículos de primera necesidad al precio que tenía al pasado 6 de marzo, con el fin de evitar sobreprecios, además de verificar horarios de apertura y cierre de los comercios y las medidas de prevención que aplican.

El Subsecretario de Economía del Municipio, Germán Roldán, explicó: “Controlamos supermercados, hipermercados, minimercados, autoservicios, almacenes, verdulerías y más, para que mantengan los precios de los productos listados. Cuando encontramos que el comerciante no cumple, lo invitamos a que retrotraiga los precios al 6 de marzo, y le damos una a dos horas. De no hacerlo, procedemos a la clausura ad referéndum, que es preventiva, hasta tanto no vuelva a los precios del listado anterior”.

El funcionario destacó el Decreto del Intendente Juan Andreotti que estableció el horario de los comercios con acceso al público, o sea, el comercio de proximidad donde se puede conseguir alimentos, de 7 a 20 horas: “Estamos garantizando que los comercios cierren a las 20. Y aquellos comercios que elaboran alimentos y hacen delivery, pueden estar a puertas cerradas hasta las 22 horas. Se les pide a los comerciantes que colaboren -remarco que la mayoría está cumpliendo- y han establecido distancias de 1,5 metros entre cada consumidor”.

“Queremos decirle al vecino que estamos recibiendo muchos reclamos suyos, y al día de hoy clausuramos tres grandes comercios que estaban cobrando precios muy superiores a los del listado de precios máximos que dispuso el Gobierno Nacional para determinados productos. Además, al equipo de Orden Urbano se sumaron personas de las Secretarías de Gobierno y Economía a colaborar con el control. A partir de ahora, tendremos entre 2 y 3 equipos en la calle todo el tiempo”, concluyó Roldán.

Los vecinos pueden denunciar sobreprecios en la web www.preciosmaximos.argentina.gob.ar o el 0800-666-1518.

Medidas preventivas de contagio del COVID-19

-Ante la presencia de síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria, con el antecedente de haber viajado a otro país o haber estado en contacto con un caso confirmado de COVID-19, comunicarse con la línea telefónica provincial 148, abierta las 24hs.



Si recientemente se visitaron países del extranjero, permanecer en su domicilio durante 14 días.



Lavarse las manos con agua y jabón regularmente.



Usar el pliegue del codo al estornudar.



Mantener una distancia de al menos un metro con otras personas.



Ventilar y desinfectar los ambientes.



No llevarse las manos a la cara.



No automedicarse.



En caso de que alguien infrinja la cuarentena o algún comercio esté indebidamente abierto, llamar al 911.