Ante la continuidad del paro, vecinos del Delta llaman a movilizarse a la estación Fluvial de Tigre

Desde el pasado martes, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el Centro de Patrones y Oficiales de Pesca y Cabotaje Marítimo, llevan adelante un paro total del trasporte fluvial que recorre el Delta Bonaerense.

Según fuentes gremiales, la medida de fuerza es tomada por la falta de pago de haberes y el bono comprometido, correspondiente al mes de febrero.



En la tarde del martes, se realizó una reunión en el Ministerio de Trabajo de Tigre, donde las partes no llegaron a un acuerdo ya que las empresas propusieron abonar el 40% el día 11 del corriente, el 30% el día 17 y el 30% restante el día viernes 20, con un compromiso de adelantar los plazos de ser posible.



Los gremios consideraron insuficiente la propuesta realizada por las empresas por lo que resolvieron continuar con la medida de fuerza por tiempo indeterminado que continuará también el jueves.



Ante ésta situación que deja prácticamente aislados a los vecinos del Delta, sin accesos a escuelas, centros de salud, compra de alimentos y tener agua potable por no tener transporte, la organización Unidad Isleña convoca “a todos los isleños que puedan movilizarse por medios propios y a todos quienes quieran sumarse a manifestarse en la Estación Fluvial para exigir al gobierno provincial la inmediata intervención en la resolución del conflicto”.



“Nos han prometido una reunión para el martes, la aceptamos, pero no llegaremos al martes así! Necesitamos transporte urgente! es vital para el Delta!!. jueves 12/3 9 hs. Estación Fluvial” destaca el comunicado emitido por la Organización de vecinos.



