San Isidro está preparado para eventuales casos de coronavirus

Alineado al protocolo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el sistema de salud del Municipio de San Isidro cuenta con salas de aislamiento y otras medidas para recibir posibles casos de coronavirus (Covid-19). (Ver “Lo que tenés que saber”).El Municipio ya acondicionó salas de aislamiento en sus hospitales, con un sector con filtros de aire absolutos, conformado por un área para pacientes con sintomatología respiratoria infecciosa; un consultorio y tres salas de aislamiento individuales con rayos ultravioleta y ozono para esterilizar el área (que se activan cuando el paciente no está). Las paredes y techos de estas salas están recubiertos con una pintura especial con una nanotecnología (iones de plata) para que en esa superficie no puedan depositarse microorganismos. “Se busca evitar que los agentes patógenos de un paciente puedan pasar a otro”, explicó el secretario de Salud Pública, Juan Viaggio.El funcionario explicó que el Municipio de San Isidro sigue las normativas del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, responsable de la salud de los ciudadanos bonaerenses. “Nuestro sistema se encuentra preparado ante las distintas etapas que se pueda atravesar a raíz de esta patología. La gente no debe entrar en pánico ni utilizar barbijos. Estamos realizando un esfuerzo tanto en el sistema de salud público como en el privado.”Ante un caso sospechoso de coronavirus el protocolo funciona de la siguiente manera, informaron desde el Municipio de San Isidro:-Al ingresar el paciente, se le coloca un barbijo, es dirigido a un consultorio preparado para esos casos sospechosos.-Luego el especialista es quien determinará si cumple los criterios para realizarle los estudios correspondientes.-Si el paciente cumpliera con los requisitos que dice la normativa de un caso probable será conducido a uno de los aislamientos en emergencias donde el personal procederá a tomarle las muestras.-Esas muestras se dirigen al Hospital Posadas para descartar influenza (gripe);-Descartada influenza, se remite a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán”.-Allí se hacen estudios para descartar otros virus de la familia coronavirus y si estos son negativos y cumplen con los criterios, recién ahí se hace la prueba específica para el coronavirus (Covid-19).Todos los estudios requieren la autorización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.-En caso de que el resultado de positivo, se activa una segunda etapa del protocolo hasta que el paciente deja de tener los síntomas característicos de este virus, momento en el cual se vuelve hacer un estudio y si da negativo recién ahí se le da el alta.Además, el Municipio implementó una línea telefónica (107) solamente destinada a pacientes con sintomatología o que hayan estado en lugares donde haya coronavirus. No es una línea de consulta.Se puede transmitir través del aire cuando una persona estornuda o tose; o cuando se toca una superficie que contiene el virus y luego se toca la nariz, la boca o los ojos sin antes haberse lavado las manos.“Lo más importante es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón (20 segundos como mínimo) sobre todo antes o después de comer o si estuvimos en lugares públicos”, enfatizó la Dra. Bárbara Broese, jefa de Epidemiología del Hospital Central de San Isidro.“Si una persona tose o estornuda puede dejar las partículas de virus en alguna superficie y si otra persona que no está infectada la toca y luego se toca la cara o las mucosas puede contagiarse de la enfermedad. En caso de estar en contacto con personas enfermas hay que tratar de mantenerse a un metro de distancia. El barbijo solo lo debe usar una persona enferma, no sirve para alguien que no está infectado, esto genera una sensación de falsa seguridad”, agregó la especialista.Lavarse las manos: higienizarse con frecuencia usando alcohol en gel o agua y jabón.Cubrirse al toser: al estornudar o toser, taparse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Luego tirar el pañuelo a la basura y lavarse las manos.Síntomas: buscar atención médica ante la aparición de fiebre, tos y dificultad para respirar, consignando los últimos lugares que se visitaron.Lugares cerrados: evitar los lugares muy concurridos y cerrados y eludir el contacto con personas que tengan fiebre y tos.Contacto animal: evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocidos. Cuando se visiten mercados con animales vivos, se aconseja no tener contacto directo con ellos.Barbijos: no es necesario usar barbijos en las personas que no tienen síntomas, sí se debe usar si está tosiendo o estornudando.