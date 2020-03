Los tripulantes del ARA San Juan recibieron el ascenso post mortem

A través del Decreto 212/2020, publicado este martes en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández oficializó la medida, que había sido anunciada meses atrás por el ministro de Defensa, Agustín Rossi.“El Presidente de la Nación Argentina en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas considera necesario contribuir, desde lo específico de sus atribuciones, a las acciones vinculadas al reconocimiento que el Personal Militar ha recibido por parte de los Poderes del Estado y de la opinión pública nacional e internacional”, sostuvo el texto.En ese sentido, el decreto establece que el objetivo es “reparar el valor profesional del desempeño del citado personal militar, otorgándoles el ascenso al grado inmediato superior”.“Quiero dedicar un instante al hundimiento del submarino ARA San Juan. Ha sido un hecho traumático que no solo ha generado un fuerte impacto al interior de la Armada Argentina y en las 44 familias que sufrieron la pérdida de sus seres queridos, sino que también ha marcado a la sociedad argentina. Los 44 están presentes en los 44 millones de argentinos y argentinas. Vamos a honrar y mantener viva la memoria de los submarinistas”, había remarcado Alberto Fernández el pasado domingo en el Congreso.Tras el anuncio durante la Asamblea Legislativa, familiares de las víctimas del ARA San Juan habían resaltado que “el ascenso post mortem no es algo dado sino que es algo que cada uno ellos obtuvieron por haber otorgado a la patria su bien más preciado, que es su vida”.Desde la cuenta oficial de Twitter que representa a los familiares, habían explicado que “así lo establece el artículo 52º bis de la Ley 19.101 sobre Personal Militar”.“Desde aquel fatídico 15 de noviembre de 2017 hemos luchado por llegar a verdad, que se honre su entrega y no sean usados ni políticamente ni con fines económicos, que su memoria sea correctamente preservada siempre será nuestra lucha”, habían concluido.La explosión y posterior hundimiento del submarino ARA San Juan se produjo el 15 de noviembre de 2017, cuando la embarcación regresaba desde Ushuaia hacia la Base Naval de Mar del Plata.Los restos de la nave fueron hallados un año después a más de 900 metros de profundidad en el Mar Argentino, en un cañón submarino del talud continental.