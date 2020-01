Zumba a todo ritmo y diversión en San Fernando

La demandada actividad -que tiene vacantes disponibles- puede practicarse en el Polideportivo sito en Int. Arnoldi y Pasteur. Los vecinos interesados pueden acercarse al “Poli” de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 hs, llamar al 4580-5684 o ingresar a www.sanfernando.gov.ar.Al respecto, la Regente del Polideportivo N° 1, Florencia, dijo: “En esta clase de Zumba de adultos la gente se entretiene mucho, y les gusta. Cada vez vienen más vecinos a participar de la actividad”.Y finalizó destacando: “Tenemos vacantes para quien quiera practicarla; la inscripción puede hacerse personalmente en el Polideportivo sito en Int. Arnoldi y Pasteur, de lunes a viernes de 8.30 a 20.30, o llamando al 4580-5684”.La profesora a cargo de la actividad en el Poli 1, Karina, destacó: “Esta es una actividad muy concurrida, la gente se divierte y la pasa bien; tenemos la suerte de tener un espacio para la práctica al aire libre. Zumba es bastante completa, porque si bien trabaja la parte muscular, con los ejercicios que se combinan con el baile, está bueno también para lo mental; la gente viene a olvidarse de sus problemas y a pasar un buen momento haciendo actividad física”.Estela, una de las vecinas participantes, dijo: “Zumba a mí me gusta, me cambió la vida, porque soy jubilada y necesitaba hacer algo. Empecé el año pasado, todo 2019, y ahora me enganché en verano. Hago otras actividades: Yoga, Pilates, Localizada; el Poli está genial. Son coreografías, baile, pasos, que ayuda mucho a la gente de mi edad para recordar, y para las chicas jóvenes venir a divertirse. Ejercitarse está muy bueno a cualquier edad, sobre todo yo que soy muy discoordinada, ahora más o menos me estoy poniendo a tono. Tonifica, elongás, y te divertís con la música”.Y su compañera Roxana agregó: “Hace cuatro años que hago Zumba; la verdad que es muy lindo, tenemos la remera del Poli 1 bien puesta. Es muy bueno sobre todo para la salud, te sacás el estrés, te divertís, y la pasás bomba junto a las profes que son unas genias. No sólo Zumba; todas las actividades del Poli son buenísimas”.