Roxana López: “Como diputada, voy a seguir trabajando a favor de las y los tigrenses”

A horas de jurar como diputada provincial por el Frente de Todos, Roxana López se despidió de las y los trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Tigre, que tuvo a su cargo desde finales del 2018. “Fue un año de mucho trabajo, en el que dedicamos los esfuerzos y los recursos para tratar que las vecinas y los vecinos sufran lo menos posible la profunda crisis generada por el macrismo”, manifestó la funcionaria.Tras el brindis llevado a cabo este mediodía en el Centro de Atención al Vecino, López hizo un balance de su gestión y se refirió a su próxima labor como legisladora.-¿Qué destacás de tu desempeño como secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión?-En un contexto muy adverso, como es la crisis económica y social provocada por las políticas macristas, con el intendente Julio Zamora tuvimos que prestar especial atención a las necesidades alimentarias del número creciente de personas que ya no pudieron garantizar el plato de comida en sus casas. Trabajamos en conjunto con comedores y merenderos, no solo a partir de la entrega de alimentos, sino también de elementos de cocina y útiles escolares, ya que nos propusimos fortalecerlos de una manera más integral.También reforzamos la entrega de elementos ortopédicos, como bastones, audífonos y sillas de ruedas, para personas con discapacidad y organizamos campañas para concientizar sobre sus derechos.Solo tengo palabras de agradecimiento para las y los trabajadores municipales que me acompañaron en la gestión y fueron el nexo directo con las y los vecinos.-Según tu visión, ¿con qué Provincia se encontrará el próximo gobernador Axel Kicillof?-No es solo una frase hecha, Vidal deja “tierra arrasada”. Axel, sus ministros y las y los legisladores tendremos el enorme desafío de reconstruir la administración provincial e instrumentar políticas públicas que mejoren la vida de las y los bonaerenses. En educación, salud y trabajo son enormes los desafíos que tenemos por delante.-¿No es muy exagerado hablar de “tierra arrasada”?-Puedo dar dos ejemplos concretos que viví en los últimos días. Recorrí las instalaciones del Hospital Provincial de General Pacheco junto a sus trabajadores y me mostraron un panorama desolador. Se cerraron sectores por problemas de infraestructura, como techos rotos o falta de energía eléctrica, o por equipos que dejaron de funcionar y no fueron arreglados. Además, se recortaron servicios y se están entregando turnos para dentro de varios meses.El otro ejemplo es el del Patronato de Liberados. Estuve en la sede de Tigre y también converse con sus trabajadores. El organismo prácticamente no pude cumplir con sus funciones por la falta de recursos y el recorte de personal. Se trata de una dependencia imprescindible si realmente se quiere mejorar la seguridad.A estos ejemplos podemos sumar la situación que atraviesa la educación pública, con escuelas olvidadas. Creo que la palabra abandono es la que mejor define a la gestión de Vidal.Además, vamos a tener recomponer las condiciones laborales y salariales de docentes, trabajadores de la salud, de las y los estatales en general, ya que fueron tomados como enemigos por la gobernadora.-¿Desde dónde proyectás tu aporte a la próxima gestión provincial?-En cuanto a la labor legislativa, por mi formación como psicóloga y mi experiencia de gestión y militancia, voy a seguir trabajando en las áreas de salud, niñez y adolescencia, discapacidad, desarrollo social, ambiente y derechos humanos.Al mismo tiempo, continuaré recorriendo los barrios para escuchar las necesidades de las vecinas y los vecinos y tener en cuenta sus propuestas. Como diputada, voy a seguir trabajando a favor de las y los tigrenses.