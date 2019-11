Llega a San Isidro “Mujeres de Todos los Tiempos”, curso histórico de SADE Zona Norte

En un siglo donde las mujeres no tenían voz, estas tres referentes fueron las creadoras de nuevos estilos y rumbos para romper con la visión de la época. En esta oportunidad, la licenciada en Letras recorrerá sus historias, y legados aún vigentes en la lucha de las mujeres.



Isabel Ferreira Lamas nació en Londres en 1962 y se recibió en la Universidad de Buenos Aires como licenciada en Letras. Desde entonces es correctora literaria para editoriales como Grupo Editorial Planeta, Tusquets Editores y V&R Editoras, entre otras. Desde 1998 es ghost writer (escritora fantasma) de historias que estuvieron en primera plana de los medios y, hace once años, dicta este taller junto a “Por qué leer los clásicos” y “Entre Escrituras”.



Se recuerda que todas las actividades culturales organizadas por el Concejo Deliberante de San Isidro son gratuitas y no se necesita retiro de entradas o reservas previas.



El HCD de San Isidro garantiza la igualdad de acceso a este recinto.



Para más información sobre este ciclo los interesados pueden comunicarse al 4512-3336.