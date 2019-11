Malestar de los pasajeros por el paro de trenes

La mayoría de los pasajeros se enteró en las estaciones de tren que los mismos no funcionaban, porque la medida recién comenzó a trascender cerca de la medianoche.“¿Quién me va a pagar el presentismo por llegar tarde? Estos tipos son unos sinvergüenzas que no piensan en la gente”, le dijo a NA una pasajera habitual del tren en la estación Retiro, donde tenía planeado viajar hasta San Fernando.Omar Maturano, hombre fuerte de La Fraternidad, consultado sobre esta situación que viven los pasajeros enterándose que no pueden viajar en tren dijo que la medida “se decidió 21:30, había tiempo suficiente para resolver como viajar”.El sindicato La Fraternidad que de 4:00 a 9:00 no circularán trenes de pasajeros ni de cargas debido a que se realizarán distintas asambleas debido a la falta de un avance en las discusiones paritarias que se encaran desde hace tiempo.“La verdad es que el paro me sorprendió, al final nosotros somos los que pagamos los platos rotos”, dijo resignado un pasajero de tren en la estación Constitución.“Lamentablemente nadie en este país piensa en la gente, no puede ser que nos tengamos que comer un garrón diferente todos los días”, apuntó otro de los afectados.En principio la medida de fuerza que afecta a todos los trenes metropolitanos se mantendrá hasta las 9:00 y a partir de esa hora se anuncia que se normalizarían los servicios.Ayer a última hora el gremio que encabeza Omar Maturano remarcó que el servicio ferroviario recién se normalizará a media mañana, cuando terminen las distintas asambleas.Los trabajadores ferroviarios explicaron que vienen “perdiendo un 20 por ciento del salario como consecuencia de la inflación”.“El Sindicato La Fraternidad hace saber a la opinión pública que el dia 1 de noviembre se realizarán asambleas en los lugares de trabajo en virtud de la dilación en las discusiones paritarias que las empresas ferroviarias llevan adelante con los gremios del sector”, arrancó el comunicado.Y enseguida añadió: “Esta discusión que se viene llevando hace meses y en la cual venimos perdiendo aproximadamente un 20% de salario con respecto a la inflación, hace que la situación se torne muy difícil para todos los trabajadores”.Por último, remarcó: “Por lo tanto entre las 4:00 y las 9:00 AM del dia 1 de noviembre no circularán trenes de pasajeros ni de cargas de ninguna empresa, normalizándose los servicios luego de finalizadas dichas asambleas”.Desde Trenes Argentinas le informaron a NA que “una vez levantada la medida se reiniciarán los servicios, los cuales se irán normalizando hasta volver a funcionar de manera habitual”.