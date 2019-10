Horóscopo correspondiente al viernes 18 de octubre de 2019

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL) Ordene sus pensamientos y tome esa decisión afectiva. Las cosas mejoran si lo decidimos, muchas veces no asumimos las responsabilidades. Sugerencia: no negar, no escaparse de sí.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO) Compromiso asumido frente a situación familiar. No desestime tomarse un día de real descanso, sienta lo que merece. Sugerencia: debemos aprender a respetarnos tanto como esperamos que nos respeten los demás.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO) Trate de mejorar su angustia pensando en las cosas buenas que le pasan. Una novedad de alguien cercano lo ayuda a superar un viejo resquemor. Sugerencia: evitar los malos pensamientos.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO) Se dilata una conversación que tiene pendiente con alguien de sus afectos. Sepa decir lo que debe sin temor. Hay una sensación de tranquilidad nueva en el plano material. Sugerencia: paso a paso.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO) Una inadvertida situación pasa a ser motivo de discordia con su pareja. No se arrebate y converse. Los llamados que debe realizar trate de no postergarlos. Sugerencia: la simpleza, la paz.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE) Algo en lo inmediato le propondrían, esté atento a los contactos que tiene. Una espectacular cita, no falle ni tema ir. Sugerencia: estar atento, no perder las cosas que se nos presentan.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE) Su intuición estará a flor de piel al tener un encuentro casual con alguien del pasado. Podrá ver lo que no pudo antes. Sugerencia: saber que no siempre estamos preparados.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE) Los acontecimientos de la jornada estarán con un halo de tranquilidad que le darán alegría y ganas de cuidar lo que tiene. Un asunto resuelto. Sugerencia: no dejar de darse cuenta de las buenas cosas.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE) La compañía de alguien que conoce le hará mejor que nunca. Recupera sensaciones que no había sentido por mucho tiempo. Algo se gesta en el plano material. Sugerencia: saber que todo se mueve constantemente.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO) Deja por este día la estructura y se conecta con cosas más simples que comienzan a fluir desde adentro. Una novedad que lo impacta. Sugerencia: notar el beneficio de la libertad.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO) Su libertad de acción a flor de piel en reunión de amigos que lo alegra durante el día. Una nueva situación que surgiría en el plano de sus actividades. Sugerencia: disfrutar pero no dejar de conectarse con la realidad.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO) La melancolía que caracteriza al signo queda postergada luego de reunión que comparte con personas de su entorno afectivo. Sugerencia: empezar a ser feliz a partir de las cosas de todos los días y de cada momento.