Los sanfernandinos cantaron y bailaron al ritmo de una nueva Misa del Folklorista

La comunidad de Virreyes volvió a reunirse en la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús para celebrar una nueva edición de la tradicional fiesta que todos los años acompaña el Municipio de San Fernando. Hubo presentaciones en vivo de varios artistas locales de música, canto y danza.



El Municipio de San Fernando, a través de su Dirección General de Cultura, organiza y acompaña distintas actividades que convocan a las familias de la ciudad en festivales de música, jornadas recreativas y espectáculos gratuitos. Una de las celebraciones más tradicionales que todos los años tiene lugar es la Misa del Folklorista, que este fin de semana tuvo su edición número 27.



Miles de vecinos se dieron cita en la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, en la localidad de Virreyes, donde tuvo lugar una ceremonia tradicional. Luego, artistas locales del ámbito del folklore desplegaron su talento arriba del escenario para el disfrute de los presentes. Hubo música en vivo, canto y danza.



El Director de Cultura, Rodney Rodríguez Núñez, estuvo presente y afirmó: “La verdad que vivimos un día muy grato y agradable, donde se produjo el encuentro de artistas locales, bailarines y cantores, todos de nuestro querido San Fernando que vinieron a compartir en familia un encuentro espectacular. Desde el Municipio poder generar éstas propuestas nos llena de orgullo”.



“Vinieron muchos grupos como La Sancha Fuga y Los Álvarez –agregó-, un montón de grupos de danza, el ballet municipal y un montón de conjuntos que han engalanado durante toda la tarde. Fede Churrarin, Armando Silva y tantos otros artistas locales que embellecen nuestras peñas al cielo abierto”.



Carlos Gauna, coordinador de la Misa del Folklorista, aseguró que “ha concurrido mucha más gente que el año pasado y ahora están acompañándonos bailando. Será una noche más inolvidable, ésta es la vigésimo séptima Misa del Folklorista, la aceptación y la concurrencia de vecinos es importante por eso quiero agradecer al Municipio que nos acompañó y hace rato que están con nosotros.



Entre los artistas estuvo el folklorista Diego Adolfo. “Es un placer, gracias por recibirme, y encantado de venir a tocar acá con mi música, a compartir con otros colegas de aquí. Yo nunca había venido, pero siempre he sentido comentarios de que siempre ha ido bien. Hoy me encuentro con amigos de muchos años y eso también suma a esta hermosa fiesta en el patio de la parroquia”, celebró.



Otro conjunto que hizo vibrar y bailar a los presentes fue La Sacha Fuga. El violinista Lucas Aguirre expresó: “Esto es increíble, la verdad que llegamos hace un ratito y vimos que estaba lleno de gente, bailando y disfrutando del espectáculo. Está buenísimo porque los vecinos de San Fernando se acercan a éste evento que es la Misa del Folklorista que está tremenda todos los años”.



Su compañero de grupo, Darío López, también se mostró emocionado: “Estoy feliz, imagínate que yo me críe acá y cada vez que vengo a la Misa me encuentro con amigos. Es compartir lo más lindo de éste domingo”.