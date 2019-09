Alumnos de la Escuela de Tenis para Personas con Discapacidad de San Fernando participaron de un Torneo Regional

Una delegación de deportistas sanfernandinos participó del encuentro entre instituciones deportivas de la región avalado por las Olimpiadas Especiales Argentinas, que tuvo lugar en el Club Buenavista. El Municipio de San Fernando fue sede y dispuso los minibuses para el traslado junto a docentes de la Escuela Municipal de Tenis.



El Municipio de San Fernando apuesta activamente al deporte como herramienta de inclusión social y generación de mejor calidad de vida. La amplia oferta de actividades recreativas y deportivas con que cuentan los vecinos se debe a la gran inversión que hubo en infraestructura en nueve polideportivos. Una de las disciplinas más elegida es la Escuela Municipal de Tenis, donde asisten chicos de 5 a 12 años, y también personas con discapacidades.



En esta oportunidad, San Fernando fue sede del Torneo Regional de Tenis para Personas con Discapacidad donde participaron representantes de la Escuela Municipal de Tenis para Personas con Discapacidad, el Municipio de Tigre y el Centro de Rehabilitación 'Integra'.



El evento se desarrolló en el Club Buenavista y estuvieron presentes la Subsecretaria de Deportes, Ana Aused; el Director de Polideportivos, Adrián Camiña; y el representante del Club Buenavista, Matías Galella, a quien se le entregó una placa por su acompañamiento.



El Director de la Escuela Municipal de Tenis, Lisandro Kolodny, acompañó a la delegación y manifestó: “Estamos en el Club Buenavista donde San Fernando organiza y es sede de un Torneo Regional de Tenis para Personas con Discapacidad Intelectual avalado por Olimpiadas Especiales Argentinas. Se trata de una instancia clasificatoria para el Torneo Nacional de Tenis que se disputará en 2020”.



“Como Municipio es fundamental acompañar estas actividades, promovemos el tenis a través de una política accesible para todos. Son políticas de integración que se ven reflejadas en hechos”, completó.



Los deportistas sanfernandinos también opinaron sobre la competencia. Por ejemplo, Oscar expresó: “La estamos pasando bien, me encanta jugar al tenis y compartirlo con amigos”.



En tanto, su compañero Lucas comentó: “Estoy muy contento de participar en este torneo y es la primera vez que visito este club. Es un gran día porque gané cinco partidos y la pasamos lindo”.



Y finalmente, Federico sostuvo: “Me fue bastante bien en el torneo, me encanta el tenis. Yo compito desde el 2014 y veo muchos partidos, me hace bien jugar y además conoces gente nueva”.



Cabe destacar que en el Municipio de San Fernando esta actividad se practica de lunes a viernes en los Polideportivos números 1, 3 y 6, en grupos de 5 a 8, de 9 a 12, y de 13 a 17 años. Los interesados pueden acercarse a cualquiera de los Polideportivos o informarse en www.sanfernando.gob.ar.