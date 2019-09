El HCD de San Isidro abre las puertas al cine internacional

Actores, directores y aficionados se reunieron en una noche para celebrar el cine. El sábado 14 de septiembre fue el primero de los tres encuentros gratuitos que organiza el HCD de San Isidro, en conjunto con el Buenos Aires Film Festival. Los próximos eventos serán el sábado 5 de octubre y el 2 de noviembre en el legislativo local.

Con el recinto colmado, el Concejo Deliberante de San Isidro (25 de mayo 459) recibió a los directores Roberto Ercolalo y Martín Méndez Canaro con la selección de los mejores short films de su festival. La apertura contó con la presentación de cuatro cortos de la competición, y la proyección especial de “Job Life”, el short film más laureado de 2018.



Al finalizar la visualización, ambos directores agradecieron al HCD por el espacio y a los asistentes por apoyar el cine. “Esto no tendría sentido si no estuvieran todos ustedes acá. De qué sirve un mensaje, si no hay nadie que lo reciba”, cerró Roberto Ercolalo.



Para más información sobre este ciclo de actividades los interesados pueden comunicarse al 4512-3336.