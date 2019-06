Encontraron en Munro a la abuela y su nieto que eran buscados desde ayer en la Zona Norte

Una mujer que padece la enfermedad de Alzheimer y su nieto de seis años que eran intensamente buscados desde el jueves fueron encontrados sanos y salvos este viernes en la localidad bonaerense de Munro.



"Los encontraron y están bien", dijo el hijo de la mujer y padre del menor de seis años que eran buscados por la Policía bonaerense en el norte y oeste del Gran Buenos Aires, después de que las dos personas desaparecieran en Martínez.



Claudia, de 74 años, condujo durante varias horas la camioneta Eco Sport modelo 2012 color gris plata, con chapa patente LBQ 282, en la que el jueves se perdió junto a su nieto de seis años llamado Santiago.



Una mujer llamada Lis Arregui identificó en la mañana de este viernes la camioneta Eco Sport y se puso adelante para obligar a la conductora a frenar, luego identificó a quien manejaba y le sacó las llaves el vehículo para luego llamar a la Policía.



"Mi hijo va al mismo colegio que el nene, por eso sabía del caso. Estuve toda la noche preocupada. Hoy salí de casa y a dos cuadras vi la camioneta. Reconocí los dos últimos números de la patente. La señora no entendía, me preguntaba qué pasaba", dijo Arregui.



Todo comenzó cuando un hombre y su mujer que padece la enfermedad de Alzheimer fueron hasta un consultorio odontológico ubicado en la intersección de Santiago del Estero y Tres Sargentos, en la ciudad bonaerense de Martínez.



La pareja estaba acompañada por sus nietos: una adolescente - que se bajó de la camioneta acompañada por el hombre- y un menor de seis años llamado Santiago, quien quedó con su abuela en el vehículo.



El hombre y la adolescente estuvieron adentro del consultorio durante 45 minutos y al salir ya no encontraron la camioneta que habían dejado estacionada a unos 150 metros del lugar con las dos personas a bordo.



La camioneta fue vista por última vez cerca de las 20:30 en la intersección de Mosconi y General Paz, a unos 14,8 kilómetros de distancia del consultorio odontológico, y conducida por la mujer que padece alzehimer.



Finalmente el vehículo apareció con sus dos ocupantes sanos y salvos a unas treinta cuadras del lugar del que había desaparecido.