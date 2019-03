Gremios docentes bonaerenses debaten en asambleas la propuesta mejorada del gobierno y el lunes definen si la aceptan

Los cinco gremios que integran el Frente de Unidad de Docentes Bonaerenses (FUDB) continuaron hoy debatiendo en asambleas junto a sus bases los detalles de la oferta salarial mejorada que les presentó la gestión de María Eugenia Vidal, y se espera que el próximo lunes definan por consenso si aceptan o rechazan la propuesta.

"Hay que escuchar la voz de la gente. Los delegados les van a dar mandato a los secretarios generales de cada distrito, y el lunes vamos a reunirnos y sacar una puesta en común", sostuvo este viernes el titular de Udocba, uno de los gremios del FUDB, Miguel Ángel Díaz, sobre la metodología que lleva adelante su sindicato.



En el gobierno provincial se muestran confiados en que los gremios finalmente aceptarán la oferta salarial y lograrán apaciguar el conflicto que se extendió durante todo el año pasado, ya que los sindicatos rechazaron todas las propuestas que recibieron a lo largo de 2018.



No obstante, los sindicalistas avisaron que no descartan rechazar esta última propuesta -pese a que reconocieron tras la reunión del miércoles pasado con los funcionarios que supera a la oferta anterior- y en ese caso podrían activar además un paro de 48 horas.



"No sé cómo van a reaccionar los compañeros. Dejemos la puerta entreabierta. No la cerremos pero tampoco la abramos", señaló Díaz en una entrevista radial.



Las asambleas sindicales para analizar al detalle la letra chica del acuerdo se iniciaron el jueves, continuaron este viernes y finalizarán el próximo lunes cuando los cinco gremios del FUDB deberán dar una respuesta al Ejecutivo provincial.



La oferta contempla un 15,6% de aumento en concepto de la pérdida adquisitiva del salario durante 2018 (a pagarse un 5% en marzo y 10,6% en julio), mientras que para este año se establece una revisión trimestral en función de la inflación con cláusula gatillo.



Además de la cuestión estrictamente salarial, los sindicatos reclaman "dejar sin efecto los sumarios por persecución laboral, dar cumplimiento irrestricto a los 12 puntos en materia de infraestructura escolar y el nombramiento de los cargos faltantes", entre otros temas.