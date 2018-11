El vicegobernador bonaerense dijo que “no hay que adelantar” las elecciones provinciales ni eliminar las paso

El vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, consideró que “no hay que adelantar” las elecciones provinciales ni eliminar el sistema de primarias.

“En términos personales, creo que no hay que adelantar.Tienen que regir las mismas reglas que en la elección anterior. Estoy convencido que hace a la calidad institucional”, manifestó Salvador.



“Si bien estaríamos a tiempo como para poder hacerlo, tiene que haber reglas claras. Si hay que hacerlo, hay que pensarlo para el futuro, como parte de acuerdos”, añadió en declaraciones publicadas por el diario La Nación.



El vicegobernador explicó que esa situación puede estar siendo considerada “con todo derecho” por quienes tienen responsabilidad pero no se está analizando orgánicamente en la alianza Cambiemos de la provincia de Buenos Aires.



“Mi postura personal es que se deberían mantener las PASO y las elecciones simultáneas. Sin embargo hoy las posibilidades están abiertas sobre la base de consenso, pero no hay posiciones definidas en el marco de Cambiemos”, señaló.



Consultado sobre la relación entre la Unión Cívica Radical y Cambiemos, tras el malestar de la UCR por la conformación del Consejo de la Magistratura, el vicegobernador descartó que pueda producirse una ruptura.



“Fue un impacto impensado porque era un tema que se daba como hecho. Pero no tengo ningún tipo de duda que, independientemente de una reacción entendible, el radicalismo está convencido de Cambiemos. La UCR no va a romper con (el presidente Mauricio) Macri”, aseguró Salvador.



“Lo que ha ocurrido en la Nación son chispazos ante temas puntuales, pero en ningún caso pone en duda la convicción que tiene toda la conducción partidaria en relación a que el camino es Cambiemos”, agregó.