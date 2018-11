Gremio fue a Conmebol para reclamar el partido ante River con varios argumentos

El vicepresidente de Gremio, Duda Kroeff, aseguró hoy que “hay base jurídica para reclamar los puntos” del encuentro en el cual el elenco brasileño perdió ante River por la semifinal de la Copa Libertadores, horas antes que directivos del club viajen a Paraguay para apelar en la Conmebol.



“Hay base jurídica para reclamar los puntos”, reveló el directivo a la vez que remarcó que “hay antecedentes de que se han revertido los puntos” de encuentros tras sendas presentaciones ante el mencionado organismo.



En diálogo con Radio La Red, Kroeff además habló acerca de la presencia del Marcelo Gallardo en el vestuario de River en el entretiempo cuando no podía hacerlo por estar sancionado.



“Gallardo dijo en una conferencia que estuvo en el vestuario.



El entrenador es considerado un jugador, si se pone un jugador suspendido en la cancha se pierde el partido”, aseveró el dirigente de Gremio.



Según supo NA, Gremio se basa en un antecedente del fútbol uruguayo, cuando a Danubio le dieron por ganado un partido ya que el entrenador de Sud América utilizó un handy para comunicarse con uno de sus asistentes estando suspendido.



La diferencia es que la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene estipulado en su reglamento que, ante un caso de esta índole, se le puede dar por perdido el encuentro al club cuyo DT cometiera la infracción, algo que no dice el de Conmebol.



Además, los brasileños sustentan su reclamo en el artículo 56 del reglamento disciplinario del organismo que rige los destinos del fútbol sudamericano, que hace referencia a los motivos para reclamar contra el resultado de un partido.



Los motivos son tres: alineación indebida; una decisión de un oficial de partido que hubiera influido en el resultado de un encuentro exclusivamente en supuestos de corrupción arbitral; y cualquier otro incidente grave, establecido en el presente Reglamento, que haya tenido incidencia en el resultado del partido.



Gremio apela al último apartado, que hace referencia a “cualquier otro incidente grave”, y la cuestión pasa a ser interpretativa ya que debe evaluarse si el uso de handy para dar indicaciones y el ingreso al vestuario de un entrenador tiene o no ese tenor.



Desde la dirigencia de River sostienen que en la reunión del día anterior al encuentro los oficiales de Conmebol expresaron que Gallardo podía comunicarse con un handy con sus asistentes, tal como hiciera con Hernán Buján durante el encuentro.



Sin embargo, el reglamento en su artículo 76 es claro: “El entrenador suspendido no podrá acceder al vestuario, túnel, banca o área técnica antes ni durante el partido, ni podrá por ningún medio comunicarse con su equipo”.



Tal como se observara en las imágenes, Gallardo ingresó en el entretiempo y al finalizar el encuentro al vestuario y se comunicó con un handy desde el palco donde estaba ubicado.



En primera instancia, Conmebol sancionará con seguridad y de manera severa a Marcelo Gallardo, quien difícilmente esté sentado en el banco de suplentes en los dos partidos de la final de la Libertadores, aunque habrá que ver si termina modificando el resultado del partido, algo que parece poco probable.