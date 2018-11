31/10/2018 - 16:28 | Deportes / Especialistas en derecho deportivo creen que no prosperará el pedido de Gremio pero habrá dura sanción para Gallardo Herramientas: Compartir: Tres abogados especializados en derecho deportivo opinaron hoy que no ven factible que River sea eliminado de la Copa Libertadores luego de la apelación de Gremio, aunque remarcaron que seguramente exista una dura sanción para el entrenador Marcelo Gallardo.

Ariel Reck, uno de los tres abogados que patrocinó a AFA cuando logró que se deje sin efecto la suspensión de cuatro fechas contra Lionel Messi en las pasadas Eliminatorias sudamericanas, opinó en su cuenta de Twitter que el reclamo de los brasileños es “infundado”.



Los brasileños sustentan su reclamo en el artículo 56 del reglamento disciplinario del organismo que rige los destinos del fútbol sudamericano, que hace referencia a los motivos para reclamar contra el resultado de un partido.



Los motivos son tres, aunque Gremio se basa en el último: alineación indebida; una decisión de un oficial de partido que hubiera influido en el resultado de un encuentro exclusivamente en supuestos de corrupción arbitral; y cualquier otro incidente grave, establecido en el presente Reglamento, que haya tenido incidencia en el resultado del partido.



“La entrada de Gallardo al vestuario es infundada. No constituye un incidente grave, establecido en el presente reglamento, que haya tenido incidencia en el resultado del partido”, escribió Reck.



En un sentido similar se manifestó Mariano Bambaci, a cargo de la cátedra de derecho del deporte de la Universidad de La Plata, quien dijo a NA que ve “poco probable que prospere el pedido de Gremio”.



“Entiendo que el hecho que Gallardo use un handy o ingrese a un vestuario estando suspendido no es algo grave. Sí me parece que River tendrá una multa superior a la última, que fue de 20 mil dólares, y dudo que el entrenador pueda estar en el banco en las finales”, sostuvo.



Por último, no cree que prospere el antecedente presentado por los brasileños, sobre un partido de liga uruguaya en el que el DT de Sud América utilizó un handy para hablar con su asistente y se le dio por perdido el partido.



“Por algo Conmebol tiene su propio reglamento. Utilizar el de la Asociación Uruguaya de Fútbol o de otra asociación miembro generaría mucha inseguridad jurídica”, evaluó.



En tanto, Norberto Outerelo, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana del Derecho del Deporte, consideró que “lo efectuado por Gallardo no puede ser considerado como grave como para que le den por perdido el partido”.



Además, consideró que “el reglamento de Conmebol que colisiona con derechos laborales consagrados en la constitución nacional ya que no se puede suspender a un entrenador que salió un minuto tarde y suspenderlo al punto que no pueda ejercer sus funciones”.



