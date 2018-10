Un detenido por el crimen de un comerciante en San Fernando

Un comerciante fue asesinado de un disparo en la cabeza por delincuentes que entraron a robar en su almacén de la localidad bonaerense de Victoria, en el distrito de San Fernando, y uno de ellos, con antecedentes penales, fue detenido horas después.



El violento episodio se registró el último sábado por la noche en el comercio situado en la calle Crisol, entre Miller y Edison, de esa zona del norte del Gran Buenos Aires, y el hombre asesinado fue identificado como Enrique Arzuaga, de 45 años, y de nacionalidad paraguaya.



El hecho ocurrió cuando al menos dos delincuentes entraron al lugar pocos minutos antes de la hora del cierre del comercio.



Los asaltantes dijeron a los gritos que era "un asalto" y enseguida empezaron a disparar, contó ante la prensa Blanca, la esposa de Arzuaga.



"Él forcejeó para intentar impedir que lo maten y yo llegué a derramarle al asaltante agua caliente que tenía para el mate, pero no pudimos", se lamentó la mujer.



El hombre murió en el lugar y los delincuentes se escaparon, pero uno de ellos horas después fue detenido en la zona.



En ese sentido, los voceros señalaron que el sujeto tiene 26 años, es apodado "Melena" y está acusado de ser el autor del crimen de Azuaga.



La detención se produjo durante un operativo realizado por efectivos de la Policía Bonaerense y se estableció que el apresado tiene antecedentes penales en dos causas por "tentativa de robo (el 25 de febrero de 2011 y el 26 de septiembre de 2012) y una tercera por robo el 10 de agosto del año pasado".



Blanca contó que la intención de ella y su esposo era, tras permanecer durante 15 años en la Argentina, volver a Paraguay por la creciente inseguridad, ya que habían sido objeto de varios asaltos e intentos de asalto en el local.



"Lo que pido es Justicia, ahora no sé qué voy a hacer con una hija de 7 años y chicos adolescentes. Era un hombre muy trabajador", se lamentó la mujer en diálogo con el canal Todo Noticias (TN).



Uno de los hijos de la pareja despidió a su padre en una red social: "Aunque mi padre hoy esta muerto, vive por siempre en mis memorias y habita en mis recuerdos. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré.



Es difícil no tenerte al lado, me haces mucha falta papá".



La causa está a cargo del fiscal José Ignacio Amallo de la Fiscalía Descentralizada San Fernando, perteneciente al Departamento Judicial San Isidro.