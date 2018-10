Horóscopo correspondiente al miércoles 24 de octubre de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Le resultará difícil poder sincerarse con esa persona a la que quiere. Debemos aprender a reconocer que la verdad es la primera posibilidad que tienen las cosas de solucionarse. Sugerencia: la aceptación como parte de la evolución.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Una nueva oportunidad de retomar una relación afectiva que había dado por terminada. A veces las cosas no terminan cuando imaginamos. Lo importante del día serán las emociones. Sugerencia: la emoción para Tauro es algo que debe tratar de mantener siempre.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Los resultados de una cantidad de cosas que está esperando en el plano familiar llegarán de golpe y en una forma positiva. Aprenda a distribuir su tiempo y no interrumpa los planes que tiene con respecto al amor. Sugerencia: darle prioridad al amor.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Aventura espiritual que le dará el permiso que necesita para sentir los misterios de la vida en una forma menos trágica. Lo invitan a una reunión que no podrá rechazar. Sugerencia: asumir los compromisos que podamos, no más.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Logra sacar a flote una verdad que hace tiempo no puede descubrir. Los momentos de placer emocional están a punto de ingresar a su vida, no tema en abrir la puerta. Libertad. Sugerencia: permitirse vivir cosas.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Abriga una posibilidad de plantearse cosas importantes debido a un desencuentro amoroso que lo llevara a tomar una decisión. No se permita negar las cosas que le pasan. Sugerencia: finalmente somos los artífices de nuestro propio destino.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- La lucha interna estará expresada en su confusión afectiva. No disimule suponiendo que está todo controlado, conéctese con su verdad. Supera un inconveniente en el plano laboral. Sugerencia: permitirse equivocarse.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- La verdad en su diálogo con persona de su entorno. Todo quedará solucionado en su lugar de trabajo, cosas pendientes que toman su curso positivo. Una invitación y una duda. Sugerencia: concurrir a una cita no implica comprometer nada de uno si no quiere.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Interrogante que se plantea con respecto a un tema económico. No postergue consultar con persona idónea para salir de la duda. Un amor que se acerca, debería permitirse por lo menos tratar de ver qué le pasará. Sugerencia: no poner trabas de antemano.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Localiza a una persona que podrá ayudarlo en un tema que tiene que ver con sus actividades. Su búsqueda está bien orientada, logrará que se cumplan ciertos objetivos. Sugerencia: ser agradecido.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Una mayor intimidad en esa relación afectiva le dará la posibilidad de saber realmente lo que siente. A veces no nos animamos a saber la verdad de lo que sentimos. Llamado importante. Sugerencia: temer al no sentir nunca nada importante en la vida.



ACUARIO (21DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Le ofrecen algo nuevo a nivel laboral, para un acuariano es muy tentador cualquier desafío, trate de ver si le interesa. Renueva sus esperanzas con respecto a una relación afectiva. Sugerencia: todo es cuestión de observar y comprobar.