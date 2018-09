10/09/2018 - 20:42 | Zonales / Tigre Or Benamer se presentó oficialmente como Comunidad Judía de Tigre Herramientas: Compartir: ver más imágenes El acto tuvo lugar en los jardines del museo de arte local, donde además la asociación adhirió al Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall M. Meyer y Masorti Onami. Autoridades municipales acompañaron la jornada.

El Municipio de Tigre acompañó la presentación oficial de Or Benamer como Comunidad Judía en el distrito. En los jardines del Museo de Arte Tigre (MAT), la asociación adhirió al Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall M. Meyer y Masorti Onami.



"Nuestra ciudad se ha formado gracias a la unión de distintas comunidades que en conjunto hicieron crecer a lo que hoy es Tigre. El intendente Julio Zamora nos transmite que debemos estar presentes para acompañar el nacimiento y crecimiento de todas las instituciones", señaló la secretaria de Gobierno, Patricia D'Angelis.



Al finalizar el acto de adhesión, los presentes disfrutaron de un almuerzo, en vísperas del Rosh Hashaná. Daniel Habib, presidente Or Benamer, manifestó: "Nuestra intención es interactuar con el municipio, con todas las demás religiones y poder en estos momentos de necesidad, abrir un espacio de contención y ayudar a pensar espiritualmente. Somos una comisión muy interactiva, con muchas ganas de integrarnos y trabajar en conjunto".



Por su parte, el rabino Ariel Stofenmacher, expresó: "La comunidad judía tiende a congregarse y a estar unida. Tigre se transformó en un lugar de atracción de la población y se vio como natural formar una entidad que congregue más allá del Hacoaj y otras organizaciones".



Acompañaron el evento: el secretario de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Gonzalo Meschengieser; el director general de Innovación Tecnológica, Santiago Habib; la directora general del Museo de Arte Tigre, Graciela Arbolave y la presidenta de Masorti Olami Latinoamérica, Graciela Vaena.