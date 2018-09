09/09/2018 - 20:55 | Deportes / Del Potro no pudo con un impecable Djokovic, que ganó su tercer US Open y lo bajó del podio del ranking ATP Herramientas: Compartir: El tandilense Juan Martín Del Potro luchó contra la muralla que significó el serbio Novak Djokovic, que lo venció en tres sets esta noche para conquistar por tercera vez en su carrera el US Open, su segundo título de Grand Slam de la temporada, y le arrebató el tercer puesto del ranking de la ATP. Djokovic, en su octava final en las pistas duras de Flushing Meadows, se coronó al derrotar al albiceleste con parciales de 6-3, 7-6 (7/4), 6-3 en tres horas y 16 minutos de juego.



El balcánico demostró una vez más que su lesión en el codo, que lo apartó del circuito durante varios meses, quedó en el pasado al levantar su decimocuarto Grand Slam, el segundo del año después de Wimbledon, y situándose en la tercera posición de la ATP en detrimento de Del Potro, que es ahora cuarto.



Djokovic igualó también a la leyenda estadounidense Pete Sampras en torneos mayores y se quedó a tres del español Rafael Nadal (17) y a seis del suizo Roger Federer (20), que lideran la clasificación histórica.



Delpo, de vuelta a la final nueve años después de alzarse con el trofeo en Nueva York, presentó batalla y, aunque se quedó a las puertas, dejó claro de nuevo que sus problemas en las muñecas son historia y que está listo para optar a todos los títulos tras ganar en marzo en Indian Wells su primer Masters 1000.