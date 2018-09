San Fernando y Scouts Argentina juntos en la Jornada del Cuidado del Medio Ambiente

Jóvenes de la agrupación social y personal del Área de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales concientizaron a los vecinos frente a la Parroquia Aránzazu. “El Intendente Andreotti declaró este día de interés municipal. Es una idea promovida por el Papa Francisco y estamos apoyando porque San Fernando está muy comprometido con el medio ambiente”, manifestó la Secretaria Municipal, Alicia Aparicio. ver video

En el año 2015, el Papa Francisco emitió la Encíclica ‘Laudato Si', mediante la cual promovió a septiembre como el mes del Cuidado de la Creación. El Municipio de San Fernando acompañó la jornada organizada por Scouts Argentina, la Diócesis de San Isidro y la pastoral de la Parroquia Nuestra Señora de Aránzazu, con participación de cientos de jóvenes de la organización social.



La Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Alicia Aparicio, y el Obispo Oscar Ojea, participaron de la jornada de concientización donde los Scouts expusieron en stands su trabajo sobre reciclado y el Área de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales. Además informaron sobre programas del Municipio en temas medioambientales.



“El Intendente Andreotti declaró este día de interés municipal. Es una idea promovida por el Papa Francisco y estamos apoyando porque San Fernando está muy comprometido con el medioambiente. Tenemos muchísimo programas que trabajamos ya todos estos años. La forestación del distrito, plantando 10 mil árboles al año; de reciclado con los abuelos, con las murgas en red y los chicos de escuelas privadas y pública; o el Programa Sol en distintos barrios que es solidarios, ordenados y limpios, que mejora la calidad de vida”, afirmó Aparicio.



En relación a las actividades, el Director del Área de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales, Gabriel Tato, explicó: “Junto con Nuestra señora de Aránzazu, estamos realizando esta jornada de concientización donde se muestran algunos trabajos que realizan los grupos de Scouts, algunos artistas locales y la Dirección para acercarle al vecino las posibilidades que tiene en lo cotidiano, en el día a día, de realizar ese pequeño esfuerzo que necesitamos hacer todos para mejor la vida de los que habitamos este planeta”.



El monseñor Oscar Ojea, Obispo de la Diócesis de San Isidro, recordó que “el Papa Francisco, en la encíclica ‘Laudato Si', da el mensaje central que todo está conectado; el hombre vive en una casa, y cuidar la casa es cuidarse a sí mismo. Hay una relación entre lo que sucede en la naturaleza, y la vida social. Tomar conciencia del cuidado de la casa común, hace bien y necesitamos aprender”.



“Quiero decirles que cada vez vengo a San Fernando –completó-, y veo esta compenetración de la iglesia y la plaza, como un centro de actividad, me parece estupendo. Un lugar de encuentro y compartir, siempre me siento muy a gusto. El pueblo de San Fernando valora muchísimo estos espacios, es una alegría”.



Los jóvenes scouts también participaron de una charla informativa a cargo de Gabriel Tato, quien informó sobre las acciones que deben llevarse delante para proteger, favorecer y preservar el medioambiente. Además, la artista local Carmen Dallone expuso una obra realizada íntegramente con plástico reciclado decorando el frente de la parroquia, la calle y toda la exposición.



El Párroco de Nuestra Señora de Aránzazu, Jorge Lagazio, señaló que “se sumaron el Municipio y grupos Scouts de San Fernando y Tigre, que tienen una actitud natural de dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontramos; con esta jornada que además tiene este encuentro de artesanos, la intervención artística de Carmen Dallone, los puestos del Municipio y de los Scouts, y me parece que todo eso nos ayuda a reflexionar como cuidamos la casa común”.



Por último, el organizador por parte de Scouts Argentina, el padre Alejandro Alcaraz, comentó que “con los grupos Scouts, con el equipo diocesano de la pastoral ambiental, con la Municipalidad de San Fernando, que declaró este evento de interés municipal, vamos a celebrar esta jornada con el vecino. Es una manera de concientizar a la gente de lo bueno que es cuidar la casa común”.



Alicia Aparicio concluyó: “Estamos feliz por esta jornada que lleva adelante el Papa Francisco y estamos acompañando para que entre todos podamos cuidar nuestro ambiente”.





Estuvieron presentes también el Subsecretario de Salud Pública, Marcelo Campos; el Guardaparque de la Reserva de Biosfera, Mariano Tortarolo; y concejales de San Fernando.