Agente de tránsito echada: “Espero poder contarle mi versión a Jorge Macri”

Gisela Verni fue despedida por el municipio de Vicente López luego que se viralizara un enfrentamiento con una persona en un control vehicular. Gisela es madre soltera de tres hijos y está pidiendo una audiencia con los jefes de Tránsito municipales para poder hacer su descargo y recuperar su trabajo.



El día martes de esta semana se viralizó por las redes sociales un video de una discusión entre una agente de tránsito y un ciudadano. La alta difusión consiguió que despidan a la trabajadora. Por ello es que Gisela Verni, la agente de tránsito involucrada, quiere contar su versión de los hechos y recuperar su trabajo.



“Ese día estábamos trabajando como lo hacemos habitualmente, en un momento se acerca esta persona con una actitud muy agresiva a indicarnos que no había carteles para hacer controles ni que marcaran la velocidad máxima permitida. Le señalo los lugares donde estaban los indicadores y que estábamos sacando fotos para los autos que pasan a más de 45 km por hora. En ese momento se va y vuelve al rato comenzando con la filmación. Todo esto mientras nos agredía verbalmente” detalló Gisela.



Continuó su relato apuntando que “al ver que la situación continuaba cada vez con más violencia me bajo del vehículo y le pido la documentación porque estaba cometiendo dos infracciones muy graves. La primera es que había parado en el carril izquierdo, obstruyendo el tránsito y generando posibilidades de accidentes. Y la segunda infracción se da por la falta de la chapa patente en el lado trasero”.



“Cuando pido la documentación el individuo se sube al auto y se niega a entregármela. Arranca el vehículo y me pisa el pie. Ahí mi reacción fue la de patear el auto pero por el dolor y grito el insulto, del cual me arrepiento, que queda registrado en el video. El conductor en su intento de fuga me piso el pie, sin embargo no le generé ningún daño al auto como indicó el señor”.



Consultada por lo que pasó luego del hecho respondió: “Cuando terminó todo comunique la situación a mis superiores y me dijeron que me quede tranquila porque es algo que pasa de vez en cuando. Lamentablemente este video se viralizó y el secretario de tránsito del municipio, Darío Antiñolo, dio la orden de despedirme. No dejaron ni que haga un descargo explicando mi versión y me dieron la baja en el día”.



Verni graficó angustiada: “Me arrodillé ante mis superiores para que no me quiten el trabajo. Soy madre soltera con tres hijos y un alquiler. No sé como voy a afrontar los gastos del mes próximo si no consigo recuperar mi trabajo. El final estuvo mal de mi parte pero la historia tiene otras cosas más allá del video”.



Sobre como fue el momento después de la viralización del video manifestó: “Mis hijas están siendo agredidas en su colegio. No quieren ir mas, me tratan de ladrona y coimera. Tuve un episodio de violencia en un colectivo donde un grupo de personas me agredió con mi hijo en brazos. Estoy viviendo una pesadilla.



“Hace tres años y medio que trabajo en Tránsito y nunca tuve un problema. Lo único que tuve es un careo con un infractor por una multa en particular. Mi trabajo nunca lo hice mal y siempre traté con respeto a los ciudadanos. Tengo un legajo limpio” apuntó Verni.



Por último detalló que “me gustaría poder hablar con mis jefes y con Jorge Macri para que conozcan mi verdad. Espero que busquen cámaras para que corroboren todo lo que dije”.



Gisela está siendo asesorada por el equipo legal y psicológico de ATE Zona Norte. Desde el gremio indicaron que están tratando de comunicarse con las autoridades para que revisen la dura sanción.