Para el “Indio” Solari: “el país esta pasando por un momento muy desordenado, caótico y grave”

El cantante Carlos “Indio” Solari consideró que “el país esta pasando por un momento muy desordenado, caótico y grave”, al tiempo que adelantó que “probablemente haya alguna despedida” de los escenarios, tras el lanzamiento de su nuevo disco “El ruiseñor, el amor y la muerte”.



“El estado de ánimo está inquieto, como creo que esta el estado de ánimo de todo el mundo. Han pasado cosas muy graves.



Creo, supongo que eso nos tiene inquietos, al menos inquietos”, dijo Solari.



En declaraciones a FM La Patriada, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota señaló: “La inquietud a la que me refiero es lógica, el país está pasando por un momento muy desordenado, caótico, grave, muy grave. Es muy difícil estar apartado de la circunstancia en la que esta uno metido”.



“La gente cree que el neoliberalismo es una cuestión tan solo económica, pero es cultural, es una pelea cultural la que hay que darle”, agregó.



Solari también consideró que “muchas de las cosas que se deciden acá, como lo que está pasando con la economía, es una decisión que viene de otro lado: por algo nos están regalando plata, 400.000 millones de dólares no se pueden devolver nunca”.



“La salud esta como la de mucha gente. Hay un problema con la medicación, nomás, que no me cubre las tres horas de la ingesta, entonces hay momentos en los que estoy inquieto, que no estoy bien y hay momentos, como ahora, que me siento relajado y estoy bien”, reveló con respecto a una dolencia que sufre.



Asimismo, precisó: “Es una enfermedad, las enfermedades nunca traen buenas noticias. Hay que asumirlas y bueno, así estoy. Hay momentos en los que no estoy bien y hay momentos en los que sí”.



El cantante se refirió a la organización de sus shows y subrayó: “Es muy difícil hacerse cargo del cariño de tanta gente, encima uno lo supone en función de hechos casi estadísticos, pero es muy difícil hacerse cargo físicamente de eso entonces ahí es cuando se produce un quiebre”.



“Uno está suponiendo que hay un montón de gente que lo quiere y, en definitiva, uno tiene una información que no depende de tu inclusión en el cuerpo social. Para mi es muy difícil, uno no termina de entender porque sucede esto”, dijo.



También adelantó que está “pensando en hacer un disco de rocanrroles furiosos”.



“Vamos a ver si se puede hacer una nueva Misa. Probablemente lo primero que haya es un streaming para ver en qué condiciones estoy, para ver si puedo estar tres horas seguidas arriba de un escenario. No me gustaría terminar caminando mucho el escenario, vamos a ver, probablemente haya alguna despedida, sí, vamos a ver, en este momento no puedo decidir eso”, explicó.