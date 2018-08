02/08/2018 - 16:27 | Zonales / San Fernando Clausuran una panadería en San Fernando por no cumplir con las normativas de bromatología Herramientas: Compartir: ver más imágenes La Dirección de Bromatología y Fiscalización Sanitaria de San Fernando encabezó un allanamiento conjunto de las áreas de Protección Ciudadana, Orden Urbano y Economía de la Comuna en el local ‘El Emporio’, ubicado en Perón 293. La Comuna ya había inhabilitado al comercio, que quebró la ley al cortar la faja de clausura, y retomar la producción y venta de alimentos fuera de las condiciones de salubridad adecuadas. La panadería ‘El Emporio', ubicada en Av. Perón al 293, fue clausurada por el Municipio de San Fernando tras un allanamiento encabezado por la Dirección de Bromatología y Fiscalización Sanitaria. Se trata de una local de elaboración y venta de productos alimentarios que violó la inhabilitación de operar impuesta tras corroborarse que no disponía de las condiciones de salubridad necesarias.



El Dr. Hernán Zubizarreta, a cargo de Bromatología y Fiscalización Sanitaria, manifestó: “Este es un comercial que estaba trabajando sin habilitación, desde que nos presentamos anteriormente para verificar las condiciones en que estaban. En ese momento les dimos un plazo para ponerse en condiciones pero al volver a inspeccionar encontramos una situación aún peor, grave para un local de producción de alimentos. Hallamos insectos y material fecal de roedores”.



“Se resolvió la clausura del comercio –agregó-. Sin embargo violaron la faja y siguieron operando. Entonces la Jueza de Faltas de San Fernando dictaminó un allanamiento con las diferentes áreas del Municipio para poder evitar que persista la situación. Participo Orden Urbano; Bromatología y Fiscalización Sanitaria; Protección Ciudadana y Economía Se decomisó toda la comida elaborada en stock que había y se cambió la cerradura la puerta para que la materia prima hallada no se malgaste pero el propietario no tengo acceso”.



El local quedó clausurado y sin habilitación comercial. “El objetivo es exclusivamente el evitar las enfermedades de transmisión alimentaria, es cuidar a los vecinos frente a situaciones irregulares como esta”, concluyó Zubizarreta. Volver