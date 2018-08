Tigre realizó una jornada de cardioprotección orientada a madres y embarazadas

www.elcomercioonline.com.ar

La capacitación gratuita en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) tuvo lugar en la maternidad local. La iniciativa impulsada por el municipio busca capacitar a las familias para saber cómo responder al síndrome de muerte súbita infantil, además de brindar recomendaciones de prevención y primeros auxilios.



El Municipio de Tigre brindó una jornada gratuita de cardioprotección para madres y embarazadas del distrito, a través del programa “Tigre Cuida Tu Corazón”, en la Maternidad Doctor Florencio Escardó. La iniciativa instruye en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) ante posibles situaciones de emergencia con bebés.



El secretario de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Gonzalo Meschengieser, participó de la capacitación y señaló: “Por suerte tenemos una comunidad muy solidaria y nuestro objetivo es prepararla ante situaciones extremas de emergencia. En este caso, la jornada está orientada a futuras madres. Sabemos que tienen muchas preocupaciones por el estado de sus bebés y buscamos darles una herramienta más”.



La maniobra de RCP para bebes está basada en compresiones y ventilaciones de rescate. El encuentro a cargo de instructores del programa “Tigre cuida tu corazón” indicó las situaciones en las que deben aplicarse los primeros auxilios sobre bebés, y posibilitó la práctica con muñecos preparados para un óptimo aprendizaje.



“Esta iniciativa es importante para poder explicarles a las familias o cuidadores de bebés qué deben hacer en casos de urgencia. Saber cuándo están inconscientes, cómo ayudarlos y a quién deben recurrir para solicitar ayuda”, expresó por su parte, la instructora de los cursos, Judith Wilhelm.



Entre las madres que participaron de la jornada, Andrea Benítez, destacó: “Esta capacitación me sirve en mi rol de madre y además en mi trabajo de policía. Es importante que el municipio garantice el aprendizaje en estas cuestiones básicas de primeros auxilios”.



El programa “Tigre Cuida Tu Corazón” comenzó en 2012 e instaló al distrito como líder en Reanimación Cardiopulmonar. Más de 10.000 vecinos, turistas, empleados municipales y personal de instituciones accedieron a cursos de RCP. El municipio no sólo ha priorizado el entrenamiento a los equipos de emergencias profesionales. También colocó más de 80 desfibriladores externos automáticos en patrulleros, ambulancias, dependencias municipales y en los espacios públicos de gran afluencia de personas, como la estación fluvial y el Puerto de Frutos, entre otros.



La Maternidad Dr. Florencio Escardó es el establecimiento más elegido de zona norte por las futuras madres. Mensualmente, más de 1500 lo eligen para realizar consultas respecto a sus embarazos. En el ámbito de la Región Sanitaria V de la provincia de Buenos Aires, la maternidad colabora habitualmente con la recepción de derivaciones de los hospitales General Pacheco, Cordero de San Fernando, Escobar y José C. Paz.



Para los vecinos que estén interesados en recibir capacitaciones, así como también sociedades de fomentos, agrupaciones sociales u otras entidades, pueden enviar un e-mail a rcp@tigre.gov.ar. Para mayor información pueden ingresar a www.facebook.com/SaludTigre.