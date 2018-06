19/06/2018 - 11:15 | Zonales / San Fernando San Fernando concientiza para evitar accidentes a la hora de calefaccionar el hogar Herramientas: Compartir: ver más imágenes Ante la llegada del frío, la Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Política Ambiental del Municipio y el área de Defensa Civil dieron recomendaciones y marcaron precauciones para evitar riesgos los domicilios de los vecinos a la hora de calentar los ambientes. Es fundamental controla la emisión de monóxido de carbono al calefaccionar evitando utilizar hornallas, braseros, quemadores y emisores de CO. El Municipio de San Fernando realiza una serie de recomendaciones a los vecinos para afrontar las bajas temperaturas que traerá el invierno en la ciudad. Los ejes son el cuidado de la salud a partir de los controles sanitarios para los más chiquitos, y el cuidado a la hora de calefaccionar los ambientes del hogar.



Gabriel Tato, Director del área de Área de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales, manifestó: “Llega el invierno y todos tenemos que tratar de calefaccionarnos y mantenernos calientes en nuestros hogares, pero esto conlleva algunos riesgos para la vida humana. Fundamentalmente el monóxido de carbono que es un gas incoloro, que no se puede detectar ni oler y que está asociado a la combustión incompleta. Hay que evitar los riesgos que produce”.



“Es peligroso porque es un gas asfixiante que es muy difícil de divisar –agregó-, por lo tanto las recomendaciones tienen que ver con prevenir fundamentalmente el uso de braseros. Cualquier fuego que arda en forma de braza, es decir, sin llamas, es cuando mayor cantidad de este gas tóxico se larga al ambiente. Por lo tanto los braseros son justamente el paradigma de lo que no debemos utilizar”.



El Director de Defensa Civil de San Fernando, Roberto Pallotta, enumeró varios recaudos a tomar a la hora de calentar los ambientes del hogar: “Lo que tenemos que hacer primero es tener aparatos instalados que estén aprobados por ENERGAS con lo que respecta a gas natural. Hay otros equipos que pueden ser con otro tipo de combustibles, pero siempre debemos observar una llama azul y no de color amarilla lo que nos dice que está haciendo una buena combustión”.



“Otra recomendación es no utilizar combustión al aire libre, por ejemplo, la llama del horno, para calentar la casa. Eso directamente está prohibido. Porque, aunque estén funcionando bien, no largue el monóxido de carbono al medio ambiente tenemos que tener en cuenta que está consumiendo el oxígeno que hay en el local, lo que nos puede llegar a perjudicar en una falta de aire”, afirmó.



Por otro lado, aseveró que “de haber alguna persona que haya sido contaminada, que puede llegar a tener vómitos, dolor de cabeza o haberse desmayado, inmediatamente debemos retirar a la víctima al aire libre y comunicarnos con emergencias a Emergencias San Fernando llamando al 107”.

*Para más información, acercarse a la Secretaria (Brandsen 675), de lunes a viernes, de 7 a 16 hs. O consultar por teléfono al 4746-6137 / 4744-2840.