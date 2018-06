“Un Gallo para Esculapio” fue el gran ganador de los Martín Fierro: se llevó el oro y seis estatuillas más

La serie “Un gallo para Esculapio” fue la gran ganadora de los Martín Fierro al recibir el de Oro y seis estatuillas más, en una noche que congregó a gran parte del mundo artístico y que, al igual que en otras ediciones, incluye reclamos y planteos sobre otros temas como aborto y trabajo.

De las once nominaciones que tenía, la obra dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Luis Brandoni y Peter Lanzani consiguió, hasta el momento, los premios a “Mejor Autor / Libretista”, “Mejor Director”, “Revelación”, “Mejor Actor de Reparto”, “Mejor Unitario y /o Miniserie” y “Mejor Actor Protagonista en Unitario y / o Miniserie”.



“Le quiero dedicar este premio a mis tres hijos, pero en particular a mi papá, Ramón Ortega, que es la mayor inspiración de mi vida. Es un privilegio formar parte de este medio y tener la posibilidad de que se cumplan mis sueños. Trabajar con Bruno era uno de esos sueños”, sostuvo el productor Sebastián Ortega, quien destacó que se está filmando la segunda parte de “Un Gallo para Esculapio”.



“Es espectacular. Muchas gracias por el apoyo. Aguante la ficción”, cerró el protagonista, Peter Lanzani.



Además de todos esos galardones, la miniserie también se llevó una joya valuada en 10 mil dólares.



Otra de las grandes figuras de la noche fue la diva Susana Giménez, que conquistó cuatro Martín Fierro, entre ellos el primero elegido por la gente a través de las redes sociales.



“Gracias, no tengo palabras. Es maravilloso. Muchas gracias a todos los que me votaron, es un placer enorme. Ha sido una noche especial”, expresó la blonda.



A lo largo de la ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radio Argentinas (APTRA), periodistas y actores también se expresaron sobre distintos temas como la despenalización del aborto y los despidos en el ambiente de los medios de comunicación.



Durante la gala llevada a cabo en el Hotel Alvear Icon, en el barrio porteño de Puerto Madero, los artistas pudieron degustar cordero patagónico durante la cena, que estuvo acompañado por un alfajor de calabazas, portobellos y pistachos, mientras que el cierre de la jornada gastronómica fue con crema de queso, cascos de membrillo quemados y almendras.



La diva de los almuerzos, Mirtha Legrand, recibió un Martín Fierro en homenaje a sus 50 años en la pantalla chica; y el cantante mexicano Carlos Rivera cantó “Recuérdame” en el segmento en homenaje a los actores y periodistas fallecidos.



.

A continuación, el detalle de los ganadores:



- Noticiero: Telefé Noticias

- Musical: La Peña de Morfi

- Labor Periodística Masculina: Facundo Pastor

- Cultural / Educativo: Ambiente y Medio

- Deportivo: Pasión por el fútbol

- Autor / Libretista: Bruno Stagnaro y Ariel Staltari (Un Gallo Para Esculapio)

- Actriz de Reparto: Luz Cipriota

- Aviso Publicitario: El Vino, La Primera Red Social – Vino Argentino

- Cortina Musical: Los Sueños del Ayer (Alejandro Lerner – Cuéntame Cómo Pasó)

- Director: Bruno Stagnaro (Un Gallo Para Esculapio)

- Labor Periodística Femenina: Mariana Contartesi

- Cronista / Movilero: Guillermo Panizza

- Revelación: Diego Cremonesi (Un Gallo Para Esculapio)

- Reality: Showmatch

- Actriz Protagonista de Ficción Diaria: Violeta Urtizberea (Las Estrellas)

- Infantil / Juvenil: Piñón en familia

- Entretenimientos: Susana Giménez

- Panelista: Samuel “Chiche” Gelblung

- Ficción Diaria: Las Estrellas

- Periodístico: Debo Decir

- Humorístico / De Actualidad: Polémica en el Bar

- Actor de Reparto: Luis Luque (Un Gallo Para Esculapio)

- Actriz Protagonista en unitario y /o miniserie: Eva De Dominici (La Fragilidad de los Cuerpos)

- Labor en Conducción Femenina: Susana Giménez

- Actor Protagonista de Ficción Diaria: Esteban Lamothe (Las Estrellas)

- Labor Humorística: Roberto Moldavsky

- Unitario y /o Miniserie: Un Gallo Para Esculapio

- Labor en Conducción Masculina: Guido Kaczka

- Actor Protagonista en unitario y / o Miniserie: Luis Brandoni (Un Gallo Para Esculapio)

- Magazine: Pamela a la Tarde

- Interés General: Podemos Hablar (PH)

- Producción Integral: Susana Giménez

- De la Gente: Susana Giménez

- Oro: Un Gallo para Esculapio .