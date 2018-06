Rectora de la universidad de General Sarmiento: “lo de Vidal fue un sinceramiento brutal”

La rectora de la de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Gabriela Diker, afirmó que la gobernadora María Eugenia Vidal realizó “un sinceramiento brutal” cuando cuestionó la apertura de casas de estudios públicas en el Gran Buenos Aires.

“Lo de Vidal fue un sinceramiento brutal. Vidal tiró a idea de que los pobres no llegan a las universidades pero no creo que debamos entrar en la trampa: podemos caer en reforzar una imagen estigmatizante en los lugares a los que le asignan una pobreza”, afirmó Diker.



Señaló que “ellos quieren decir que las universidades del conurbano son exclusivamente para pobres, y la realidad es que no hay universidades según situaciones económicas, la cuestión está muy lejos de eso”.



En declaraciones a la radio Futurock, la rectora sostuvo que “Vidal también está diciendo que las universidades públicas no cumplimos ninguna función que valga la pena sostener”.



“Son perspectivas que lo único que hacen es preparar un ajuste y un recorte en las universidades. Tenemos que salir duramente y dejar en claro nuestro posicionamiento y no permitir que esto pase”, subrayó.



Aseguró: “Queremos ser las mejores universidades y poder aportar un conocimiento de calidad. Hay muchos datos para rebatir lo que dijo Vidal, pero no hay que caer en la trampa”.

“Somos garantes de derechos de todos los jóvenes, más allá de su condición socioecónomica. No hacemos asistencialismo”, subrayó.



Agregó que “vienen a preparar el terreno que legitime el ajuste en la universidad pública”.