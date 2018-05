Horóscopo correspondiente al domingo 13 de mayo de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- Completa un ciclo a nivel afectivo. Sentirá que recupera fuerzas perdidas que lo ayudarán a rehacer su vida. Buena jornada para todo lo que sea comienzos. Sugerencia: saber que podemos siempre.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Sus cinco sentidos puestos en un proyecto laboral que le dará la posibilidad de crecer más de lo que supone. No postergue reuniones que pueden también beneficiarlo con el mismo fin. Sugerencia: reconocer cuáles son los momentos ideales.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Recibe a alguien en su lugar de trabajo que lo impactará. No se detenga a suponer cosas que no son reales con respecto a su relación de pareja. Un llamado de un familiar lo alegra. Sugerencia: la desconfianza es una tortura.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Sentirá la necesidad de blanquear una situación que vive con respecto a sus sentimientos. No postergue ese encuentro que tanto añora. Las cosas van a resultar hoy como usted necesita. Sugerencia: sentirnos merecedores.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Se ocupa en este día de cosas que quedaron pendientes, trámites y llamados. Su sensación afectiva es positiva, aproveche el buen humor de quien tiene al lado para distenderse. Sugerencia: hacer las cosas fáciles.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- No sienta que sus cosas no pueden darse como usted necesita, simplemente trate de lograrlo. Hay una nueva posibilidad de recuperar un proyecto que en otro momento usted tenía. Sugerencia: aceptar la realidad no debe ser una traba para tratar de modificarla.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Retoma una actividad física que había dejado de lado. Todo en su vida podría tomar una orientación más positiva para usted. Un rasgo de nostalgia que quedaba por un tema afectivo se transforma en pasado. Sugerencia: saber poner punto final.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Trate de no caer en un estado anímico negativo por las cosas que todavía no se le dieron Comprender que la vida tiene sus tiempos de espera es parte de las pruebas que debemos vivir aquí. Sugerencia: disfrutar aunque cueste.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Sentirá algo particular por alguien que comparte su rutina laboral. Es como despertar emocionalmente. Su estado de salud merece chequeos médica. Crea en quien lo aconseja. Sugerencia: valorar a quienes nos quieren de verdad.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Reflexiona acerca de una decisión que había tomado en el plano afectivo. Sería conveniente que pueda dialogar con su pareja para no tener que desgastar la relación. Sugerencia: decir lo que nos pasa.



ACUARIO (21 DE ENERO 19 DE FEBRERO)- Supera un inconveniente que surge en su lugar de trabajo. Permita que los demás lo ayuden en las cosas que usted solo no puede resolver. Tranquilidad. Sugerencia: la compañía de los demás es una necesidad natural del ser humano.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Reconocerá en quien menos imagina que tiene una gran predisposición para con usted. Su pálpito con respecto a un negocio es exacto. Sugerencia: Saber que a veces para conocer a las personas realmente debemos esperar.