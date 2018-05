09/05/2018 - 16:46 | Política / Presentaron un proyecto para exigir al gobierno que envíe el acuerdo con el FMI al Congreso Nacional Herramientas: Compartir: El interbloque de diputados del Movimiento Evita y Libres del Sur presentó hoy un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo no avance unilateralmente en el convenio de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional y que en cambio envíe previamente dicho acuerdo al Congreso nacional para su consideración.

“Exhortar al Poder Ejecutivo nacional, que ante cualquier tipo de acuerdo o negociación que se estableciere con el Fondo Monetario Internacional o cualquier otro organismo multilateral de crédito, previamente a ser suscrito debe ser avalado por el Congreso de la República”, reza el texto del proyecto, con las firmas de los diputados Leonardo Grosso, Victoria Donda y Lucila de Ponti.



El bloque del Frente para la Victoria-PJ ya se había expresado en la misma sintonía el martes pasado, apenas conocida la intención del Gobierno de Mauricio Macri de volver a recurrir al FMI.



Tanto desde el Movimiento Evita como desde el kirchnerismo recordaron que cuando Néstor Kirchner anunció a fines del 2005 la cancelación de la deuda con el FMI, se ingresó el decreto en el Senado para lograr allí el aval requerido para el desendeudamiento.



En declaraciones a la prensa, el jefe del interbloque Cambiemos en la Cámara de Diputados, Mario Negri, negó que exista una obligación del Poder Ejecutivo de condicionar la aprobación de un acuerdo vinculado a la deuda pública al aval del Congreso.



“En mi opinión, no requiere ninguna aprobación del Congreso por el artículo 60 de la Ley de administración financiera, que prevé que aquellos organismos multilaterales en los que Argentina es socio, no requiere un consentimiento previo”, afirmó. Volver