San Isidro homenajeó a veteranos y caídos de Malvinas

La tradicional vigilia se realizó el domingo por la noche en la plaza Almirante Brown de Villa Adelina. Hubo shows de tango, folclore y a medianoche la orquesta de la Sociedad Dante Alighieri tocó el Himno Nacional.



En conmemoración del 36º aniversario de la Guerra de Malvinas, San Isidro homenajeó a los veteranos y caídos en Malvinas con una emotiva vigilia en la plaza Almirante Brown de Villa Adelina.



Durante la jornada, familias enteras acompañaron a los ex combatientes y familiares de caídos para recibir juntos el 2 de abril, “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”.



“Es una página de la historia que no podemos olvidar y por eso hace mucho tiempo que acompañamos a nuestros veteranos en cada aniversario. Si bien la ceremonia tiene su costado triste porque recordamos a quienes perdieron su vida en Malvinas, también es linda y emocionante, ya que la admiración por aquellos que ofrendaron su vida por la patria va creciendo día a día”, expresó el concejal Andrés Rolón.



A lo largo de la vigilia, los vecinos pudieron degustar de ricas comidas elaboradas por los familiares de ex combatientes. La música también se hizo presente con shows de tango, folclore y la participación de la orquesta banda escuela de la Sociedad Dante Alighieri de San Isidro.



El momento central de la noche se dio a las 00:00, cuando todas las voces se unieron para entonar las estrofas del Himno Nacional, seguido de un minuto de silencio en memoria de los héroes sanisidrenses inmolados en la batalla de Malvinas: Rubén Isidoro Boutrón, Héctor Hugo Diez Gómez, Héctor Antonio Dufrechou, Omar Jesús Herrera, Marcelo Sergio Novoa, Marcelo Romero, Fernando Luis Sieyra y César Alberto Zapata.



También se recordó a los ex combatientes que participaron de la guerra y que hoy ya no están: Edgardo Thompson, Mario Peña, Juan Etchecopar, Víctor Becerra, Denis Harvey, Marcelo Araujo, Miguel Alfaro, Carlos Viegas Cascalleira, Julio Ibalo, Alfredo Gómez, Ricardo Álvarez, Jorge Morales, Jesús Herrera, Jorge Claudino, Sergio Borrini y Alberto Eduardo Moretti.



Luego, se colocaron las ofrendas florales al pie del monumento, que fueron entregas por el Municipio, el Concejo Deliberante y la Agrupación de Ex Combatientes de Malvinas de San Isidro.



El presidente de la Agrupación ex Combatientes de Malvinas de San Isidro, José Cocchiarale, señaló: “Este año sucedió algo histórico; ya que los familiares de 90 caídos en Malvinas les rindieron homenaje en el cementerio Darwin. Pero la lucha debe continuar por los 649 soldados que dieron su vida por los colores patrios”.



A su lado, el ex combatiente Víctor Hugo Martinon comentó: “Hemos tenido muchos años de abandono y hoy ser reconocidos por el municipio y por el pueblo es muy importante para nosotros. Hay muchos otros distritos donde no se les brinda las mismas oportunidades a los veteranos. Vamos a seguir trabajando porque queremos devolverle a la sociedad todo el apoyo que nos dieron”.

De la ceremonia participaron integrantes de la Agrupación Ex Combatientes de Malvinas de San Isidro, familiares de los ocho soldados de San Isidro que murieron en el conflicto, funcionarios municipales, concejales, consejeros escolares, representantes de organizaciones no gubernamentales y vecinos.



Estuvieron también presentes miembros del Ejército Argentino, de la Prefectura Naval, de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal y Provincial.