Esteban Bullrich afirmó que un embrión es “un argentino con derechos”

El senador oficialista Esteban Bullrich afirmó hoy que un embrión es “un argentino con derechos” y volvió a pronunciarse en contra de la legalización del aborto.

“¿Es ese embrión un argentino con derechos o no es un argentino con derechos? Hoy la ley dice que sí y que no hay suficiente información para probar lo contrario y creo que en la duda tenemos que defender la vida”, afirmó Bullrich.



El legislador por la provincia de Buenos Aires consideró que “el Estado debe prevenir los problemas y debe defender la vida siempre”.



En declaraciones a Radio Con Vos, el senador explicó que tampoco está de acuerdo con los abortos no punibles, según las causales que figuran en el Código Penal.



“Lo que creo es que esa discusión ya se dio, planteé que era una excepción y que no debía ser una ley”, explicó Bullrich, quien dijo que no está “de acuerdo” con esos abortos.



Puntualizó que “la Corte Suprema a partir de que no había ley plantea un protocolo, es una decisión de un juez que entiende que hay una excepción”.



“El caso de peligro de vida de la madre que también está considerado (en la ley vigente) son excepciones a un tema; no tiene que generalizarse porque justamente estamos hablando de excepciones”, remarcó.



El senador por Cambiemos dijo que su posición no se rige por “principios católicos” y se mostró a favor de “repartir preservativos y dar educación sexual en las escuelas”.



“Estoy contra el aborto. Creo que hay vida desde la concepción”, puntualizó.

El legislador añadió: “Mi opinión es que al haber un tejido genético diferente al de la madre en el embrión, formado por dos códigos genéticos que son los del padre y la madre, ahí hay vida. No se interrumpe sino que se termina una vida”.